Kiskutyája virrasztott Dudás Miklós mellett, aki több napon át őrködött elhunyt gazdája felett

A tragikus hirtelenséggel elhunyt 34 éves magyar világbajnok kajakozó, Dudás Miklós felett virrasztott Baba nevű tacskója. A kutya végig gazdája mellett volt, még a halál pillanatában is – írja a Blikk a Story.hu értesüléseire hivatkozva.

A hirado.hu oldalán is beszámoltunk a világbajnok kajakozó, Dudás Miklós haláláról, akinek távozása az egész országot megrázta. A sportoló halálának körülményeiről egy újabb szívszorító részlet derült ki,

Dudás Miklós mellett tacskója, Baba tartott ki még a halál pillanatában is, majd tovább őrködött gazdája élettelen teste felett napokkal távozása után.

Dudás Miklós 1991. április 14-én született Budapesten, és fiatalon a magyar kajak-kenu sport egyik legismertebb alakjává vált. Gyermekkorában kezdett kajakozni, tehetsége hamar megmutatkozott, az utánpótlás-versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. Felnőtt pályafutása során elsősorban a rövid távú sprintszámokban szerepelt sikeresen. Azonban nem csak sportolóként ismerhette az ország, többször szerepelt a képernyőn szórakoztató műsorokban, így sokan megszerették a humora, a nagy szíve és az őszintesége miatt.

Életútja így nemcsak sportsikerekről, hanem küzdelmekről, hibákról, tanulságokról és újrakezdésekről is szólt, amelyek emberileg is sokak számára tették hiteles alakjává a magyar sztárvilágnak.

Részt vett a 2012-es londoni olimpián, valamint világ- és Európa-bajnokságokon több érmet is szerzett, 2014-ben világbajnoki címet ünnepelhetett váltóban, később pedig K–4 500 méteren is dobogóra állhatott. Pályafutását ugyanakkor beárnyékolták doppingügyek, amelyek miatt egyes eredményeit később elvették, és ezek jelentősen hatottak sportolói karrierjének alakulására.

Ezenfelül magánéletében is szívszorító, küzdelmes tragédiák gyötörték, édesapja egy brutális támadás következtében hunyt el, ami mélyen megrázta a családot. Miki ebben az időszakban nagy felelősséget vállalt, átvette a családi vállalkozás irányítását, és nyíltan beszélt a gyász feldolgozásáról.

Dudás Miklós számára a legnagyobb örömöt két kisfia, Nala és Miló jelentették, akik képesek voltak megnyugvást nyújtani a zaklatott életű élsportolónak.

Az elsődleges információk és a helyszíni szemle alapján kezdetben még nem merült fel az idegenkezűség gyanúja, azonban a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el a hétfőn elhunyt olimpikon kajakozó ügyében, miután a boncolás alatt ismeretlen eredetű sérüléseket találtak a holttesten.

„A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit” – írták a rendőrségi közleményben.

Kiemelt kép: Dudás Miklós győzelmének örül a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjében a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvő Mingachevirben 2015. június 16-án (Fotó: MTI/MOB/Szalmás Péter)