A Belügyminisztérium közölte, mikor lehet rendkívüli tanítási szünet a havazás miatt

A több napja tartó havazás miatt felmerült a rendkívüli tanítási szünet lehetősége. A Belügyminisztérium közleményben tisztázta, milyen feltételek mellett rendelhető el az iskolák bezárása.

Hazánkban több napja tart a havazás, és az előrejelzések szerint a téli időjárás a hét további részében is meghatározó marad. A kialakult helyzet miatt felmerült annak lehetősége, hogy egyes oktatási intézményekben rendkívüli tanítási szünetet rendelnek el.

A Belügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben kitért arra, hogyan érinti az aktuális időjárás az iskolákat. A tájékoztatás szerint abban az esetben rendelhető el rendkívüli szünet, ha egy intézményben:

meghibásodik a fűtés, és két egymást követő napon a tantermek hőmérséklete nem éri el a 20 Celsius-fokot.

Ilyen helyzetben az iskola igazgatója jogosult a tanítás felfüggesztésére.

A közlemény ugyanakkor hangsúlyozza: jelenleg valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése. Ennek ellenére már történt intézkedés, egy iskolában a tanítást félbeszakították, az intézményt bezárták, a diákokat hazaküldték.

Az időjárás továbbra is kihívásokat okoz országszerte. Az intenzív havazás és a csúszós utak több helyen fennakadásokat eredményeztek, miközben a havazás a következő napokban is folytatódhat. A tartós fagy miatt a hó folyamatosan halmozódik, ami az iskolák működését is befolyásolhatja.

Az előrejelzések alapján a jelentős havazás várhatóan január második felében fokozatosan megszűnik, addig azonban az oktatási intézményekben is folyamatosan figyelemmel kísérik a körülményeket.

A kiemelt kép illusztráció: (Fotó: MTI/Oláh Tamás)