Havazás bénítja a közlekedést: balesetek, terelések és torlódások alakultak ki az ország főbb útjain

Az erős havazás és az általa okozott csúszós útviszonyok miatt több baleset is történt országszerte, melyek következtében egyes autópályákon és főútvonalakon terelésekre, sávlezárásokra, illetve torlódásokra kell számítani.

Az Útinform közlése szerint, a rendkívüli hóhelyzet következtében átépítik a forgalmi terelést az M1-es autópályán. Biatorbágy és Bicske között, a 19-es és a 37-es kilométer között Hegyeshalom irányába rövidesen három sávon haladhat a forgalom, míg Budapest felé csupán egy sáv marad járható.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-s autóút és Szárliget között az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon, Tata és Bicske között szintén jelentős a forgalmi dugó, ezért az arra közlekedőknek javasolt az 1-es főúton kerülni.

Baleset történt az M3-as autópályán is: Budapest irányába, a 151-es kilométernél, az M30-as autópálya csomópontjánál egy sávot lezártak. A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbe fordult az úttesten, emiatt a 21-es kilométernél a forgalom teljesen megállt.

Komárom-Esztergom vármegyében, Szárliget térségében a Biatorbágy–Tatabánya összekötő úton egy autóbusz csúszott meg, ezért a 31-es kilométernél megállították a forgalmat.

