Halála előtt nem sokkal kapott új állást Dudás Miklós

A sors kegyetlen fordulata, hogy Dudás Miklós élete éppen akkor látszott rendeződni, amikor bekövetkezett a tragédia. Az egykori világbajnok kajakozó magánélete és karrierje is új irányt vett: barátai szerint sikerült helyrehoznia kapcsolatát párjával, Ivettel, és munkalehetőségek is megnyíltak előtte.

Dudás Miklóst január 5-én találták holtan otthonában, mindössze 34 éves volt. Információk szerint nem sokkal halála előtt új állást kapott: januártól egy Kispesten nyíló Victory fitneszteremben kezdett volna dolgozni személyi edzőként. A lehetőségnek nagyon örült, hiszen végre biztos munkája adódott. Úgy tudni, az elhelyezkedésében Storcz Ákos olimpiai bajnok, Storcz Botond testvére segítette. Emellett több televíziós műsorba is meghívták, amelyek újabb lendületet adhattak volna a pályafutásának – írja a Blikk.

Barátja, Földesi János elmondta, december közepén beszéltek utoljára.

Akkor Dudás már jóval derűlátóbb volt, mint korábban: bizakodva mesélt az új munkáról, és arról is, hogy a Sztárbox óta pozitív irányt vett az élete.

A hír mindenkit sokkolt, barátai és a Médiaválogatott tagjai is megrendülten búcsúztak tőle egy érzelmes közleményben, kiemelve emberségét, alázatát és azt, hogy mindig lehetett rá számítani.

A hatóságok soron kívüli boncolást rendeltek el, amely során olyan sérüléseket találtak, amelyek keletkezésének körülményei nem egyértelműek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást indított. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogyan keletkeztek az elhunyton talált sérülések.

