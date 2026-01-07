Műsorújság
Gyalog a sötét autóúton, rollerrel a jégen, lámpa nélkül az autópályán – teljesen eltűnik a józan ész az utakról?

2026.01.07. 17:50

„Amikor teljesen eltűnik a józan ész az utakról” – írta legfrissebb videójához a Budapesti Autósok Közössége, amelyen az látható, hogy a rendkívüli időjárásban egyesek milyen„ mutatványokra” vetemedtek.

A videón belül három egymástól független közlekedési jelenetet mutattak be:

Az első felvételen egy sötét, terepszínű kabátot viselő férfi látható, aki az autóúton sétál menetiránnyal megegyezően az esti órákban, vaksötétben. A felvétel az M25-ös úton készült, az andornaktályai lehajtó után, Pest irányába. Ez egy olyan út, ahol az autósok teljes joggal nem számítanak gyalogosra az úttesten – írták.

A második eset Ajkán történt. A fagyott, havas-jeges úton egy rollerrel közlekedő férfi haladt végig a főút közepén.

A harmadik esetnél pedig az M7-es autópálya látható december végén, éjjel. A sötét autónak egyik hátsó lámpája sem működött.

