Elrendelte a vörös kódot Fülöp Attila, a szociális intézmények kötelesek fogadni a hideg miatt bajbajutottakat

Szerző: Juhász Attila - hirado.hu
2026.01.07. 10:01

Szerző: Juhász Attila - hirado.hu
Fülöp Attila a rendkívüli időjárásra való tekintettel szerda reggel 8 órától visszavonásig Magyarország egész területére elrendelte a vörös kódot. Az államtitkár azt kérte: ha bárki veszélyben lévő embert lát, hívja a diszpécserszolgálatokat.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán jelentette be, hogy

a rendkívüli időjárás miatt egész Magyarország területére elrendelte az úgynevezett vörös kódot.

Fülöp Attila tájékoztatása szerint

a rendelkezés szerda reggel 8 órától visszavonásig érvényes.

Az államtitkár az ezt megelőző bejegyzésében azt írta: a szociális rendszer felkészült a rendkívüli időjárási helyzetre, senkinek sem kell az utcán aludnia!

A kormánypárti politikus arról is beszámolt, hogy

éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyezték biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket.

Országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok – tudatta.

Fülöp Attila bejegyzésben mindenkitől azt kérte, hogy ha veszélyben lévő embert lát, hívja a diszpécserszolgálatokat.

Kiemelt kép forrása: Fülöp Attila hivatalos Facebook-oldala

