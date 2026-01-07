Elrendelte a vörös kódot Fülöp Attila, a szociális intézmények kötelesek fogadni a hideg miatt bajbajutottakat

Fülöp Attila a rendkívüli időjárásra való tekintettel szerda reggel 8 órától visszavonásig Magyarország egész területére elrendelte a vörös kódot. Az államtitkár azt kérte: ha bárki veszélyben lévő embert lát, hívja a diszpécserszolgálatokat.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán jelentette be, hogy

a rendkívüli időjárás miatt egész Magyarország területére elrendelte az úgynevezett vörös kódot.

Fülöp Attila tájékoztatása szerint

a rendelkezés szerda reggel 8 órától visszavonásig érvényes.

Az államtitkár az ezt megelőző bejegyzésében azt írta: a szociális rendszer felkészült a rendkívüli időjárási helyzetre, senkinek sem kell az utcán aludnia!

A kormánypárti politikus arról is beszámolt, hogy

éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyezték biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket.

Országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok – tudatta.

Fülöp Attila bejegyzésben mindenkitől azt kérte, hogy ha veszélyben lévő embert lát, hívja a diszpécserszolgálatokat.

