Elrendelte a vörös kódot Fülöp Attila, a szociális intézmények kötelesek fogadni a hideg miatt bajbajutottakat

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán jelentette be, hogy
a rendkívüli időjárás miatt egész Magyarország területére elrendelte az úgynevezett vörös kódot.
Fülöp Attila tájékoztatása szerint
a rendelkezés szerda reggel 8 órától visszavonásig érvényes.
Az államtitkár az ezt megelőző bejegyzésében azt írta: a szociális rendszer felkészült a rendkívüli időjárási helyzetre, senkinek sem kell az utcán aludnia!
Kapcsolódó tartalom
A kormánypárti politikus arról is beszámolt, hogy
éjszaka a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatával krízisautóval helyezték biztonságba az utcán tartózkodó hajléktalan embereket.
Országosan működnek a diszpécserszolgálatokhoz rendelt, vármegyénként megszervezett krízisautó-szolgálatok – tudatta.
Fülöp Attila bejegyzésben mindenkitől azt kérte, hogy ha veszélyben lévő embert lát, hívja a diszpécserszolgálatokat.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Fülöp Attila hivatalos Facebook-oldala