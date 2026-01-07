Ellenpont: Bajnai Gordonhoz köthető szereplők segíthetik Magyar Pétert a választások körül

Bajnai Gordon korábbi politikai köreihez köthető személyek egy új baloldali háttérszervezetet hoztak létre Szabad Szavazat Alapítvány (SZSZA) néven, amely Magyar Péter és a Tisza Párt számára készülhet választási együttműködésre. A szervezet célja a választási eredmények megkérdőjelezése, illetve egy párhuzamos eredménykövető rendszer kiépítése lehet.

Az alapító Siegler Ádám Tordai Csabán keresztül kapcsolódik Bajnai Gordon köréhez, családja régóta jelen van a baloldali politikai háttérben. Az alapítvány képviselője, Kramer Péter évek óta Brüsszelnek dolgozó választási megfigyelő, aki jó kapcsolatot ápol a hazai ellenzéki elittel – közölte az Ellenpont.

A cikk párhuzamot von a 20K mozgalommal, amely már a 2022-es választások idején is az ellenzék mögött működött, szavazatszámlálókat toborozva. Az állítás szerint most hasonló tevékenység indulhat, ezúttal Magyar Péter támogatására, megújult szervezeti formában.

Bajnai-közeli háttérből érkezik az új választási szerveződés

A 20K mozgalom mögött korábban a Tiszta Választásokért Alapítvány (TVA) állt, amely Tordai Csabához köthető. Tordai Bajnai Gordon régi szövetségese: a Bajnai-kormányban államtitkár volt, majd a Haza és Haladás Alapítvány kurátoraként is együtt dolgoztak. Kapcsolatuk később is megmaradt, sajtóértesülések szerint Bajnai ajánlotta őt Karácsony Gergelynek, aki főpolgármesteri jogi főtanácsadóvá nevezte ki.

A szavazatszámlálók toborzásával és a választási folyamatok körüli aktivitással foglalkozó mozgalom így erősen Bajnai Gordon köréhez köthető. Nemrég azonban „vérfrissítés” történt: a TVA helyét a Szabad Szavazat Alapítvány (SZSZA) vette át, amelyet 2024 márciusában jegyeztek be, ugyanabból a politikai körből.

Az SZSZA célja saját bevallása szerint választási megfigyelők és szavazatszámlálók toborzása és felkészítése. A munka már elindult: a 20K ismét 20 ezer szavazatszámláló kiképzését tervezi. Újdonságként a 2026-os választáson párhuzamos szavazatösszesítést is bevezetnének, így az eredményeket nemcsak hivatalos, hanem saját felületükön is közzétennék a választás éjszakáján.

Bajnai köre az új szervezetnél is feltűnik

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Szabad Szavazat Alapítvány (SZSZA) egyik meghatározó arca Kramer Péter, az alapító pedig Siegler Ádám, aki Kramerrel együtt aktívan részt vesz a szervezet működtetésében. Siegler ezt saját LinkedIn-profilján is megerősíti.

Siegler mérnök végzettségű informatikai szakember, több térinformatikai és útvonaltervező vállalkozás kötődik hozzá. Bár közéleti szerepvállalása visszafogott, 2021 óta kapcsolatban áll a 20K mozgalommal, és információk szerint ő felel annak informatikai hátteréért. Emellett bizalmi viszonyt ápol Tordai Csabával, Bajnai Gordon egyik legközelebbi szövetségesével.

Siegler családi háttere is erősen baloldali: édesapja, dr. Siegler András az MSZP–SZDSZ kormányok idején elismert szakértő volt, több magas rangú állami és uniós pozíciót töltött be, köztük Bajnai Gordon minisztersége idején is kapott bizalmi megbízásokat. Hosszú éveken át az Európai Bizottság szakpolitikai igazgatójaként dolgozott.

Mindezek alapján a cikk szerint Siegler Ádám személyén és családi kapcsolatrendszerén keresztül is a Bajnai-kör befolyása rajzolódik ki a 20K mozgalom és annak új háttérszervezete, a Szabad Szavazat Alapítvány mögött. Az alapítvány másik kulcsszereplője, Kramer Péter szintén komoly politikai és nemzetközi tapasztalattal érkezett Magyar Péter környezetébe.

Brüsszeli háttérrel érkezik Kramer Péter

Kramer Péter hosszú ideje nemzetközi környezetben él és dolgozik: korábban több országban is megfordult, jelenleg Kolumbia és Brüsszel között ingázik. Medellínben egy kávézót üzemeltet, miközben uniós választási szakértőként tevékenykedik. Saját bemutatkozása szerint közel 16 éve dolgozik Brüsszelnek, különböző pozíciókban – többek között választási megfigyelőként, politikai és kampányfinanszírozási elemzőként.

Munkája során számos országban vett részt választások felügyeletében, így Peruban, Venezuelában és Guatemalában is uniós delegáció tagjaként jelent meg. Ezeken a helyszíneken a választások tisztaságát ellenőrző missziókban dolgozott.

Kramernek emellett kiterjedt kapcsolatrendszere van a hazai baloldalon is. Több ellenzéki szereplővel ápol személyes kapcsolatot, és korábban olyan eseményeken is részt vett, amelyek a baloldali médiavilághoz és politikai körökhöz köthetők.

A cikk szerint Kramer Péter és Siegler Ádám személyén keresztül a Szabad Szavazat Alapítvány egyszerre kapcsolódik Brüsszelhez és a magyar baloldali elithez, és tevékenységükkel elsősorban a legerősebb ellenzéki politikai erőt kívánják segíteni a közelgő választások előtt.

Egy hajóban a Tiszával – a Szabad Szavazat Alapítvány szerepe

Szeptember közepén a Gemist portál interjút készített a Kolumbiában élő, Brüsszelben dolgozó Kramer Péterrel. A beszélgetés során Kramer kijelentette, hogy szerinte az elmúlt időszakban Magyarországon a választások nem voltak teljesen tiszták, és ez indokolja egy civil, alternatív szerveződés létét, amely felügyelheti a szavazás folyamatát. Ilyen szervezet a 20K mozgalom, amelynek hátországában a Szabad Szavazat Alapítvány (SZSZA) is szerepet kap.

Kramer szavai alapján a szervezetek függetlensége kérdéses: év eleje óta folynak tárgyalások a Tiszával a választási együttműködésről, hivatalos megállapodás még nincs, de várhatóan rövidesen sor kerül rá. A Szabad Szavazat Alapítvány szerepe így egyre inkább előtérbe kerül, ahogy közeledik a 2026-os választás. A cél, hogy szoros eredmény vagy Fidesz-győzelem esetén az alternatív szavazatszámlálási eredményeik alapján a nemzetközi közvélemény felé váltásról vagy választási szabálytalanságról kommunikálhassanak.

A választás előkészületei kevesebb mint fél évvel a voksolás előtt kezdik körvonalazni a Tiszát támogató civil háló felállását. A SZIV – Szövetség az Igazságos Változásért, Jámbor András vezetésével, az ellenzéki szimpatizánsok mozgósításáért lesz felelős. A korábbi tapasztalatok alapján a SZIV-hez várhatóan jelentősebb külföldi források érkezhetnek, hasonlóan a Korányi Dávid vezette Action for Democracy korábbi tevékenységéhez.

A 20K-SZSZA feladata lesz a szavazatszámlálók toborzása és kiképzése, valamint az alternatív szavazatszámláló rendszer működtetése, amely a választás estéjén párhuzamosan követi majd a voksolás eredményeit a hivatalos adatok mellett.

Kiemelt kép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Kovács Attila)