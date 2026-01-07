Eladóvá vált a korábban a jeges Balatonba szakadt fekete Hummer terepjáró

Eladóvá vált a terepjáró, amely azzal került be a hírekbe 2012-ben, hogy Balatonakarattyánál ráhajtottak vele a befagyott tó jegére, amely beszakadt alatta. A hírhedt jármű eladója szerint az autó üzemképes, és mindennapi használatra alkalmas állapotban van.

„Eladóvá vált a világ leghíresebb balatoni Hummerje!” – olvasható a hirdetés az egyik legnépszerűbb használtautós portálon, szúrta ki az Index. A lap hozzáteszi, a feltöltött képek szerint ez a Hummer típusú terepjáró volt annak a két járműnek az egyike, amely alatt 2012-ben beszakadt a jég, amikor ráhajtottak vele a befagyott Balatonra.

A meghirdetett fekete színű Hummer (Fotó: MTI/ Nagy Lajos)

Az eladó leírása szerint a csaknem 6 literes motorral szerelt városi terepjáró „üzemképes és tökéletes állapotban van mindennapi használatra is”. A beszámolók alapján annak idején a két jármű alatt Balatonakarattyánál szakadt be a 10–15 centiméter vastag jég. Az eset során először csak az egyik autó ment a jégre, majd amikor a vízbe került, értesítette ismerősét, hogy húzza ki. Azonban a második jármű is a vízben kötött ki. Az autókat egy balatonfűzfői vállalkozó segítségével, egy darus kocsival sikerült kihúzni a vízből.

A mentés pillanatai (Fotó: MTI/ Nagy Lajos)

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közleménye szerint a járművek a parttól 30 méterre szakadtak be a körülbelül 80–100 centiméter mély vízbe.

Kiemelt kép: A balatonakarattyai strandnál 2012. február 6-án este a vízbe merült egyik terepjáró mentésén dolgoznak (Fotó: MTI/ Nagy Lajos)