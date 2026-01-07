Dukai Miklós: Az önkormányzatok kiemelt feladata a közterületek hó- és síkosságmentesítése

Az önkormányzatok kiemelt feladata a közterületek, különösen a közintézményekhez, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, szociális ellátó intézményekhez vezető utak hó- és síkosságmentesítése – erről beszélt Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban.

Kifejtette: kedden a délutáni, esti, éjszakai órákban az ország jelentős részét nagy havazás érte el. Az önkormányzatoknak a közterületek tisztán tartására, kezelésére, hómentesítésére, síkosságmentesítésére a településüzemeltetési feladataik keretében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.

Fontos, hogy a különböző közintézményekhez, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, szociális ellátó intézményekhez vezető utakat járdaszakaszokat, zebrákat letakarítsák – hangsúlyozta az államtitkár.

„Tisztelettel kérem az önkormányzatokat, hogy fordítsanak ezeknek a kezelésére kiemelt figyelmet, és külön köszönöm azon önkormányzatok erőfeszítését, amelyek a nagy havazás ellenére már az éjszakai, kora reggeli, délelőtti órákban ezt a feladatot elvégezték. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát! Hajrá, magyar önkormányzatok!” – mondta Dukai Miklós.

Kiemelt kép: Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára beszédet mond a Nemzeti Örökség Intézete rendezvényén, amelyet Budapest második világháborús ostroma civil áldozatainak emlékére tartottak a Farkasréti temetőben, az áldozatok síremlékeinél 2024. február 13-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)