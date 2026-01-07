Dudás Miklóst a halála után párja és édesanyja találta meg

A világbajnok kajakozót, Dudás Miklóst január 5-én, mindössze 34 éves korában holtan találták budapesti otthonában. A tragikus hír az egész országot megrázt.

A sportoló holttestére a saját lakásában bukkantak rá. A story.hu értesüléseire hivatkozva a Blikk azt írta, gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett értesítette a hatóságokat, miután napokig nem tudta elérni őt telefonon. A lakásba zárszakértő bevonásával jutottak be, ám ekkor már nem lehetett segíteni rajta.

A lap információi alapján a helyszínen jelen volt Dudás Miklós édesanyja, Klári is.

Az asszony korábban már elveszítette férjét, akinek halálát nem tudta teljesen feldolgozni, most pedig újabb, felfoghatatlan veszteséggel kellett szembenéznie.

Azóta is sok a megválaszolatlan kérdés az eset körül. Bár a rendőrség korábban kizárta az idegenkezűséget, kedden közölték, halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendeltek el. A police.hu-n azt írták, a boncolás alatt ismeretlen eredetű sérüléseket találtak a holttesten.

Kiemelt kép: Dudás Miklós (Fotó: MTI Kovács Tamás)