Deutsch Tamás: A Tisza politikusai a migrációt és az ukrajnai háborút támogatják

A Tisza Párt politikusai a migrációs paktum oldalán állnak, és támogatják az ukrajnai háborút – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az Igazság órája című online műsorban szerdán.

Deutsch Tamás emlékeztetett: az ellenzéki párt európai parlamenti- (EP) képviselői az Európai Unió 2025-ös költségvetéséről szóló szavazáskor 2024-ben, majd a 2026-os költségvetéséről történő szavazáskor, 2025-ben számtalan olyan módosító javaslatot támogattak, amelyek több európai uniós támogatást adtak az ukrajnai háborúra, ezzel pedig – szavai szerint – a háború eszkalációja mellett döntöttek.

„Megszavazták azt a részét ennek az előterjesztésnek, amelyik azt mondja, hogy nem egyszerűen növelni kell az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást, a háború támogatását, az ukrán állam kiadásainak a támogatását, hanem felső korlát nélküli Ukrajna által bejelentett igényeket maximálisan kielégítő mértékű európai támogatásra van szükség” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Rámutatott: az ukrán miniszterelnök épp a napokban már „be is nyújtotta a számlát” erről az uniónak, mert a Tisza által támogatott európai uniós döntésre alapozva jelentette be, hogy szerinte a következő tíz évben 800 milliárd dollárra van szükség Ukrajna működéséhez.

Mindezt akkor, amikor 180 milliárd eurónál nagyobb összeget fordított már eddig az Európai Unió az ukrajnai háború támogatására, és további 90 milliárd eurónyi hadikölcsön nyújtásáról is döntött, erre jön most egy újabb 800 milliárd dolláros igény, aminek a kielégítését a Tisza már előre támogatta – hangoztatta.

Deutsch Tamás a műsorban hangsúlyozta: ugyanez a helyzet a migrációs paktummal is. A 2025-ös uniós költségvetés parlamenti döntésekor olyan módosító javaslatokat támogatott a Tisza, amelyek konkrét plusz európai uniós költségvetési forrásokat rendeltek a migrációs paktum gyorsított bevezetésének finanszírozására.

„Nem egyszerűen csak támogatták, a gyorsított, a 2026 júliusát megelőző bevezetését támogatták a Tisza politikusai az Európai Parlamentben a katasztrofális migrációs paktumnak”

– fogalmazott a Fidesz EP-képviselője, megjegyezve, Magyar Péter ugyanakkor „szemrebbenés nélkül” ennek az ellenkezőjét állítja úgy, hogy ez a tény bárki által megtekinthető az Európai Parlament szavazási nyilvántartásaiban.

Deutsch Tamás arra is utalt: Magyar Péter „aranyérmet” szerzett abban az összesítésben, amely azt mutatta meg, melyik EP-s képviselő hányszor ment be az Európai Parlamentbe. Magyar Péter több mint 180 napja a munkahelye, az Európai Parlament környékére „se teszi be a lábát” – tette hozzá.

„Elfogadhatatlan, ha olyan parlamenti képviselők kapnak több milliós fizetést, akik be se járnak dolgozni”

– jelentette ki Deutsch Tamás. Megjegyezte: Magyar Péter 2025. július 10-én volt utoljára a munkahelyén, azóta egyetlen egy percet nem volt az EP-ben, az erre az időre járó fizetését azonban „gondolkodás nélkül zsebre tette”.

A politikus az orosz-ukrán háború vonatkozásában arról beszélt, „totális, háborús őrültek háza Európa”, ebben pedig még az sem okozott változást, hogy az Egyesült Államokban patrióta elnök lett, aki kiszállt a háború finanszírozásából.

Európa egyedül maradt, és klasszikus politikai gyengeségből nem tudják, nem képesek beismerni a hibájukat, a zsákutcában egyre nagyobb sebességgel és egyre nagyobb intenzitással próbálnak előrehaladni – vélekedett. Hozzátette: a brüsszeli vezetés szerint Európának egy Ukrajna területén megvívott, az európai szereplők és Oroszország közötti háborúra kell felkészülnie, és erre egyre több pénzt fordítanak.

„A Tisza bele fogja vinni Magyarországot ebbe a háborúba, a Fidesz és Orbán Viktor továbbra is kint fogja tartani. Ez ilyen egyszerű, de ugyanakkor húsbavágó fontosságú kérdés”

– fogalmazott a műsorban Deutsch Tamás.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)