Budapest elesett, a fővárosiak jogosan vannak felháborodva – jelentette ki Szentkirályi Alexandra

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért azért elég pofátlan.”
A havazás miatt szerda reggelre még rosszabb lett a helyzet – írta Szentkirályi Alexandra, kiemelve: csak annak javasolja a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak erre.
A politikus egyúttal köszönetet mondott azoknak, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában. A gond termesztésen nem velük van – emelte ki Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: „hanem ki mással, mint a főpolgármesterrel”, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és lájkokért versenyzik.
„Tudja főpolgármester úr, a hó nem csak egy napig eshet, és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon” – szólította fel Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelyt.
Kiemelt kép: Járókelő a behavazott Andrássy úton 2026. január 6-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)