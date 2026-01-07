Bemutatót tartott a katasztrófavédelem: ezt kell tenni, ha beszakad valaki alatt a jég

A jégen tartózkodás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdán a XVI. kerületi Naplás-tavon tartott jégről mentési bemutatón.

Kisdi Máté, az igazgatóság szóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy nyílt vizek jégfelületén csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég megfelelő vastagságú (10 centiméter), nem olvad, és megfelelőek a látási viszonyok. Mivel azonban a jég vastagsága adott vízfelületeken változó lehet, ezért a parttól lehetőség szerint nem szabad eltávolodni.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvárszolgálata jégről mentési gyakorlata a XVI. kerületi Naplás-tavon 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A katasztrófavédelem azt kéri, hogy egyedül senki se tartózkodjon a jégen, vagy legalább valaki a partról tartsa szemmel a jégen lévőt – írta a tűzoltó százados.

„Ha beszakad alattunk a jég, próbáljuk megőrizni a nyugalmunkat – ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a lékből ki tudjunk szabadulni. A beszakadás pillanatában karjainkat emeljük oldalsó középtartásba, és felső testünkkel dőljünk egy kicsit előre, hogy minél nagyobb felületen érintkezzünk a jég felszínével.

Törekedjünk rá, hogy fejünk és kezeink ne kerüljenek a jég alá. Próbáljunk felfeküdni a víz felületére, és felhasalva felkúszni a jégre, akár úgy, hogy a mögöttünk lévő jégtábláról eltoljuk magunkat. Ha a jég folyamatosan betörik alattunk, a part felé haladva törjük magunk előtt a jeget”– javasolta.

Ha valaki más alatt beszakadt a jég, a mentés megkezdése előtt minden esetben értesíteni kell a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy 112-es telefonszámon, hogy a további segítség minél előbb a helyszínre érkezhessen – jegyezte meg.

„Mentés esetén lehetőség szerint ne menjünk közvetlenül a lék szélére, hanem nyújtsunk oda valamit a bajbajutottnak (kötél, faág, levetett ruhadarab egyik felét stb.). A mentés során használjunk minél nagyobb felületet (deszkalap, létra stb.), ezzel is csökkentve a beszakadás veszélyét. Ha sikerül a mentés, vegyük le a bajbajutottról a vizes ruhadarabokat, és adjunk rá szárazat, takarjuk be. Kísérjük meleg helyre (fűtött gépjármű, meleg helyiség stb.), adjunk neki langyos vagy éppen meleg italt, és csak fokozatosan melegítsük vissza a szervezetet. Ne adjunk a kihűlt személynek alkoholt, forró italt, és ne dörzsöljük a bőrét, mert égési sérüléseket okozhatunk neki. Folyamatosan tartsuk szemmel, és maradjunk vele, beszéljünk hozzá, amíg a további segítség meg nem érkezik” – sorolta a teendőket a közleményben.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvárszolgálata jégről mentési gyakorlata a XVI. kerületi Naplás-tavon 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Arra is figyelmeztetett, hogy lehetőség szerint mindenki csak az arra kijelölt helyeken menjen a jégre, mivel ott ellenőrzöttek a körülmények, és egy esetleges beszakadás esetén is gyorsan érkezhet a szakszerű segítség.

A biztonságos jégre még várni kell a Balatonon is

Horváth Ákos elmondta, egyelőre csak a Balaton egyes öblei jegesedtek be, illetve főként a déli parton láthatók feltorlódott jégtáblák. A tó még hullámzó része tele van jégcsírával, azaz parányi jégdarabokkal, amikből a következő napok hideg időjárásának hatására kialakulhat a tó nagy részét borító, vékony jégtakaró.

A Balaton nagy valószínűséggel erősen szeles időben fog befagyni, ezért a déli parton kevésbé lehet arra számítani – szélvédett öblökön kívül –, hogy sportolásra alkalmas lesz a jég, hiszen rücskös lesz a felülete. Az északi parton van esély jobb minőségű jég kialakulására

– vélekedett a szakember.

A meteorológus szerint a jég jövő hétre 6–8 centiméter vastagságúra is hízhat a tó nagy részén.

A következő napok Balaton-régiót érintő időjárásáról szólva Horváth Ákos elmondta, pénteken várható kisebb, átmeneti enyhülés – amely akár ónos esővel is járhat –, majd a jövő hét elejére visszatér a hideg idő. Ha kialakul a tavon a jégborítás, az nem olvad már el olyan könnyen – jegyezte meg. Horvát Ákos emlékeztetett arra, hogy 2017 elején volt utoljára nagy és vastag jégtakaró a Balatonon, de akkor már korábban beindultak a kemény fagyok. A tó évek óta nem fagyott be, míg a 90-es évek végéig az volt a furcsa, ha akadt olyan év, amikor nem alakult ki rajta jégtakaró – idézte fel.

Kiemelt kép: A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvárszolgálata jégről mentési gyakorlata a XVI. kerületi Naplás-tavon 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)