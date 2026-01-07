A nyomozás fogja kideríteni, valóban volt-e másnak köze Dudás Miklós halálához

Az Indexnek nyilatkozó szakjogász felhívta a figyelmet arra: az, hogy a hétfőn otthonában holtan talált Dudás Miklós halála ügyében kedden büntetőeljárás indult, még nem jelenti azt, hogy biztosan bűncselekmény is történt. Borbély Zoltán hozzátette: a nyomozás igazolhatja azt, hogy valóban volt-e valakinek köze a korábbi világbajnok kajakos halálához, de akár ennek az ellenkezőjét is.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, hétfőn otthonában holtan találták Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakost.

A 34 éves egykori élsportoló halálával kapcsolatban a rendőrség először azt közölte, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel, ezért az esetet közigazgatási hatósági eljárás keretén belül kezdték vizsgálni.

Kedd este a Police.hu oldalon azonban már arról számoltak be, hogy miután a holttesten a boncolás során ismeretlen eredetű sérüléseket találtak, ezért halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen.

Az Index felkeresett egy szakértőt ezzel kapcsolatban, és cikkükben egyebek között úgy értékeltek, hogy a halálesettel kapcsolatos fordulat nem meglepő.

Azt írták: abban az esetben, ha valaki zárt ajtók mögött veszti életét, a holtteste a budapesti rendőrség rendkívüli halálesetek osztályára kerül, hogy kiderüljön, valóban nem volt másnak köze a halálához. Vélhetően az ezen az osztályon dolgozó orvosszakértők tudták megállapítani, hogy a sportolónak olyan sérülései keletkeztek, amelyek az idegenkezűséget feltételezik, így a haláleset körülményeit már nem közigazgatási eljárásban, hanem büntetőeljárás keretein belül vizsgálják a hatóságok.

„Az, hogy ilyen eljárás indult, még nem jelenti azt, hogy biztosan bűncselekmény is történt. Bármilyen jogi okfejtést is mondunk, egy 34 éves kiváló sportoló halála óriási tragédia”

– nyilatkozta a lapnak Borbély Zoltán ügyvéd, hozzátéve:

ez a nyomozás igazolhatja azt, hogy valóban volt-e valakinek köze Dudás Miklós halálához, de akár ennek az ellenkezőjét is.

Fontos azonban, hogy a rendőrség ebben az eljárási körben tudja minden kétséget kizáróan tisztázni a kajakozó halálának körülményeit. Az ügynek ugyan még nagyon az elején vannak a hatóságok, de az ügyvéd kiemelte, hogy

nincs ma Budapesten felderítetlen emberölési ügy, így ha itt is felmerül valakinek a felelőssége, akkor nagyon valószínű, hogy kézre is fogják keríteni.

Az ügyvéd az Indexnek arról is beszélt, hogy mivel szándékon túli a halál, így ebben az esetben az emberölés nem jöhet szóba, de mindennek tisztázása az igazságügyi szakértőkre fog várni. Arra azonban volt már példa, hogy az ügyészség ugyan halált okozó testi sértés vádjával vitt el egy ügyet a bíróságra, de az eljáró bíró emberölés miatt ítélte el a vádlottakat. Majd a jogerős ítélet ismét halált okozó testi sértésben mondta ki bűnösnek őket.

Borbély Zoltán ennek kapcsán a 2002-ben az egyik budai szórakozóhely előtt agyonvert magyar válogatott ferencvárosi labdarúgó, Simon Tibor esetét, illetve a közelmúltból a Morrison’s 2-ben történt gyilkosságot idézte fel.

Kapcsolódó tartalom Dudás Miklóst a halála után párja és édesanyja találta meg A sportoló holttestére a lakásában bukkantak rá.

Kiemelt kép: Dudás Miklós (Fotó: MTI/MOB/Szalmás Péter)