A menetrendszerű közlekedés a szerda délutáni órákra állhat helyre – közölte a MÁV

A vasúttársaság legfrissebb helyzetképe szerint a Dunántúlon közlekedő InterCity-járatok többsége menetrend szerint közlekedik, a keleti országrészben, valamint a győri fővonalon azonban hosszabb menetidőre lehet számítani.
A Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest közötti Tokaj InterCity-járatoknál 20–50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. A Budapest–Szeged közötti Napfény InterCityknél helyreállították a váltót.
A Budapest–Győr közötti távolsági vonatoknál 10–50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. Néhány állomáson hosszabb ideig várakoznak a vonatok, mert Budaörsön váltóhiba lassítja a közlekedést. A lajosmizsei vonalon elhárították a korábbi váltóhibákat, a menetrendszerű forgalom délutánra állhat helyre – sorolták.
Az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe az utazók, melyen a vasúti jegyek is érvényesek; a G71-es vonatok nem közlekednek.
Újszászon váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a Budapest–Újszász–Szolnok, Hatvan–Szolnok, Vámosgyörk–Szolnok közötti vonatoknál hosszabb menetidőre kell számítani. A Komárom-Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe az utasok, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
Az észak-balatoni vonal Székesfehérvár–Balatonfüred szakaszán hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonfűzfőn váltóhiba akadályozza a közlekedést.
Közölték azt is, hogy helyreállították a váltókat, már nem kell jelentős késésekre számítani a Debrecenből, Nyíregyházáról induló személyvonatoknál. Elvontatták a meghibásodott szerelvényt, megindulhatott a közlekedés Telekgerendás és Csorvás között.
