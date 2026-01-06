Vízkereszt alkalmából megszentelték Orbán Viktor hivatalát

Idén is megtartották a vízkereszti házszentelést a budai Várban, a Karmelita kolostorban működő miniszterelnöki hivatalban. A szertartást Berta Tibor tábori püspök vezette, az eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is, a képek tanúsága szerint azonban Orbán Viktor ezúttal nem volt jelen.

Vízkeresztkor, január 6-án idén is sor került a hagyományos házszentelésre a Karmelita kolostorban, ahol a Miniszterelnökség működik. Az eseményről Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár számolt be Facebook-oldalán.

Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Vízkereszt. Ahogyan minden évben, úgy idén is házszentelés a Karmelitában.” A közzétett képek szerint a szertartást Berta Tibor tábori püspök végezte.

Az eseményen jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is, ugyanakkor a felvételek alapján Orbán Viktor most nem vett részt a házszentelésen.

A Karmelita kolostor 2019-ben vált a miniszterelnök hivatalának székhelyévé, amikor Orbán Viktor új irodát kapott a budai Várban. A költözéshez már akkor is kapcsolódtak szimbolikus elemek: a miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött fotók tanúsága szerint vízkereszt napján egy karmelita szerzetes megáldotta a kormányfő irodáját.

A házszentelés hagyományos része az ajtó fölé krétával felírt jelölés is. Idén a felirat a 20 + C + M + B + 26 formát öltötte. A népi értelmezés szerint ez a napkeleti bölcsek – Gáspár, Menyhért és Boldizsár – nevének kezdőbetűire utal, az eredeti egyházi jelentés azonban más: a C + M + B betűk a Christus Mansionem Benedicat latin mondat rövidítése, amelynek jelentése: Krisztus áldja meg e házat.

