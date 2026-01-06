Veszélyessé vált utak miatt fokozott óvatosságot kér a sofőröktől a BRFK

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán óvatosabb és körültekintőbb vezetést kért a sofőröktől a jelenlegi, csúszós útviszonyokra való tekintettel. Egyúttal pedig arra is felhívva a figyelmet, hogy az indulás előtt érdemes megfelelően felkészülni a téli közlekedésre és az időjárási körülményekhez igazítani a vezetési stílust.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri, hogy az autósok ne közlekedjenek rutinból, legyenek óvatosabbak, körültekintőbbek, és számítsanak arra, hogy az időjárási körülmények befolyásolhatják az útitervüket.

Emlékeztettek, hogy a havas, jeges úton csak megfelelő állapotú téli gumiabronccsal szabad elindulni. Az indulás előtt emellett a járművet teljes körűen hómentesíteni kell: az ablakokat, a lámpákat és a tetőt is, illetve gépjárműben jégkaparót kell tartani.

Csúszós útfelületeken megnő a féktávolság és romlik a jármű irányíthatósága, ezért lassabban kell vezetni, nagyobb követési távolságot kell tartani, és kerülni kell a hirtelen manővereket

– emelték ki.

Külön felhívták a figyelmet a motorral és kerékpárral közlekedőkre, akik számára különösen fontos az óvatosság, ugyanis ilyen időjárási körülmények között a megcsúszás veszélye jelentősen megnő, és egy pillanatnyi bizonytalanság is balesethez vezethet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hangsúlyozza:

a közlekedésbiztonság mindenki felelőssége, de elsődlegesen az egyéni döntéseken múlik.

Fel kell mérni a saját képességeket és az útviszonyokat, és csak akkor szabad elindulni, ha a közlekedés biztonságosan lehetséges. Mint fogalmaztak: A sietség vagy a megszokás nem írhatja felül a józan döntést – a felkészületlen közlekedés nemcsak a járművezető, hanem mások életét is veszélyezteti.

Kedden országszerte már több közúti baleset is történt, részben a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhetően. Az M3-as autópályán, Mezőnagymihály környékén, a Vásárosnamény irányába vezető oldalon egy kamion keresztbe fordult. Szintén egy keresztbe fordult kamion miatt lezárták az M5-ös autópályát Kecskemétnél. Emellett pedig egy súlyosabb baleset is történt a 48-as főúton, Nagycsere és Haláp között, a 12-es kilométernél, ahol két személyautó frontálisan ütközött.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)