Több hullámban érkezik havazás a következő napokban, vasárnap pedig szibériai hideggel nézhetünk szembe

Az elkövetkező napokban több hullámban érkezik majd a havazás Magyarországra, és bár az emlékezetes 1987. januári hideget nem múlja felül a mostani, de vasárnapra nagyon hideg levegő várható.

Reisz András meteorológus az Index Kibeszélő című videós műsorában egyebek között arról beszélt, hogy az egyre érzékelhetőbb klímaváltozás eredményeként a nyári és a téli időszakok gyakran hoznak szélsőséges időjárást, és most is ez történik, mert felborult a télen szokásos nyugat–keleti irányú légáramlás, és jelenleg egy észak–déli áramlás nyomán alakul ki a Kárpát-medence felett egy olyan időjárási helyzet, amely több hullámban okoz havazást.

Amikor a hideg találkozik a mediterrán térségből érkező melegebb levegővel, akkor alakul ki az a helyzet, amit most mi is megtapasztalunk. Jelenleg Magyarország van a hideg és a meleg levegő keveredésének metszéspontjában – hangsúlyozta a meteorológus.

Elmondta, hogy a hétfői első hullám után a következő havazás kedden éjszaka indul, ám sokkal intenzívebb lesz, mint a hétfői volt. A Kisalföldet leszámítva átlagosan 10–20 centiméternyi hó érkezik, a fővárosban ritkán látott mennyiségre számíthatunk. Azonban ennél is több esik majd a Dunántúl déli részén, illetve később a Tiszántúlon és az Alföldön.

A szerda esti harmadik hullám már csak a Tiszántúlt érinti majd, de így is összességében 20–30 centis hótakaró borítja majd be az országot. A baj az, hogy feltámad ezzel együtt a szél is, ami hófúvásokat okoz majd – figyelmeztetett.

Reisz András szerint ez a mostani hideg, téli időjárás – mint fogalmazott – csak a „kisöccse” lehet annak a bizonyos 1987-esnek, amikor napközben is csupán mínusz 15 Celsius-fokot mutattak a hőmérők, és a 30–50 centiméteres hótakaró mellé 90–100 kilométeres szél is társult.

Mint mondta, ezúttal is jön majd a hideg:

először péntek hajnalban a keleti országrészben kapunk ízelítőt mínusz 15–20 fokos minimumokkal, de a keményebb része vasárnap délután érkezik.

„Az előrejelzés szerint vasárnap nappal hidegebb lesz, mint éjszaka, lesznek olyan régiók, ahol napközben sem megy mínusz 10 fok fölé a nappali hőmérséklet” – figyelmeztetett Reisz András, aki hozzátette, hogy a következő napokban már nem kell kiterjedt ónos esőre számítani, szinte mindenütt havazni fog.

A történet még csavarosabbá válik attól, hogy pénteken egy gyenge melegfront is megérint bennünket, ezért az ország nyugati, délnyugati tájain eső, ónos eső azért még várható. Onnan északabbra azonban – a negyedik hullámként – még havazni fog, de ez már nem lesz olyan kiterjedt. Amikor elhagy bennünket ez az enyhe levegő szombaton, máris megkapjuk a Baltikum és Ukrajna felől a nagyon hideg légtömegeket – hangsúlyozta.

A megérkező fagyos levegő miatt még legalább egy hétig megmarad az országban a hó

– tette hozzá a meteorológus.

Reisz András arról is beszélt, hogy január végén és február elején is lehetnek újabb fagyos időszakok Magyarországon, főleg akkor, ha a poláris légörvény ismét meggyengül úgy, mint decemberben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)