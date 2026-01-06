Sokszor került padlóra Dudás Miklós, de látszólag mindig fel tudott állni – két gyermek gyászolja az elhunyt kajakozót

Az egész országot megrázta a hír: 34 éves korában, január 5-én elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó. A magyar kajak-kenu sportág egyik nagy reménységének élete tele volt hullámvölgyekkel, s az utóbbi időben is sok nehézséggel küzdött. Bár sokszor került padlóra, úgy tűnt, mindig képes felülemelkedni a veszteségeken és csalódásokon – foglalta össze életét a Bors.

A lap úgy folytatta, Dudás Miki a magyar kajak-kenu sport egyik kiemelkedő alakja volt, világbajnok kajakozóként Magyarországot hosszú évekig képviselte versenyeken: számos világbajnoki és nemzetközi érmet szerzett, valamint olimpiai részvétellel is büszkélkedhetett. Nem csak sportolóként ismerhette az ország, többször szerepelt a képernyőn szórakoztató műsorokban, így sokan megszerették a humora, a nagy szíve és az őszintesége miatt.

Hozzátették, Dudás Miki szerető családból származott, a szülei is több mint három évtizeden keresztül voltak együtt, és szilárd támaszt jelentettek számára felnőttkorában is. Bár az ő szerelmi élete nem volt ennyire stabil, többször beszélt arról, mennyire fontosak neki a gyermekei és a gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett.

„Még a legnagyobb balhék között is mindkettőnk számára Narci és Miló volt a legfontosabb, miattuk mindig félre tudtuk tenni a kettőnk közti feszültséget. Mert ők a legfontosabbak, történjék bármi is köztünk” – idézték az egykori kajakozót, aki sosem titkolta, hogy időről időre hullámvölgybe került a kapcsolatuk.

A sportoló még csak 24 éves volt, amikor összejött a 20 éves modellel, és mint azt pár hónapja egy interjúban felidézték, mindketten komolyan vették, hogy együtt szeretnének megöregedni.

„Aztán jött a doppingügyem, ami megborított, belevetettem magam a hülyeségekbe. Hiába tudtam, hogy ezzel őt bántom, de ment nagyban a bulizás, mindig volt kivel elmenni mulatni. Ezzel akartam bút felejteni, de ezt nyilván senki nem tudja tolerálni egy párkapcsolatban. Rengeteget veszekedtünk, de sose szűntünk meg szeretni egymást, még akkor sem, amikor 2023-ban úgy döntöttünk, külön folytatjuk” – mesélte nemrég Dudás, akit most a két kisgyermeke is gyászol: a lánya 2019-ben, a kisfia 2022-ben született.

2024 nyarán Dudás Miklós édesapja egy budapesti benzinkútnál súlyosan megsérült, miután hat bokszoló megtámadta. Az édesanyja összeomlott a tragédia után. A történteket máig sem volt képes feldolgozni a család. Miklós a gyerekeket és a párját emlegette a legnagyobb támaszaiként, és azon dolgozott, hogy a család együtt, egymást támogatva birkózzon meg a gyásszal.

A családfő hirtelen és váratlan halála hatalmas fájdalom a szeretteinek, egyben megrázó hír mindenki számára, aki személyesen vagy a képernyőn keresztül ismerhette Miklóst.

Kiemelt kép: Dudás Miklós az Aquaworld élményfürdő kajakergométeres és medencés sárkányhajó kupaversenyén 2015. február 7-én (Fotó: MTI/ Mohai Balázs)