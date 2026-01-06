Rétvári Bence: A magyar rendőrök segítenek más országoknak is külső határaik védelmében

A magyar rendőrök fenn tudják tartani a közbiztonságot az utcákon, és megvédik az ország külső határát, miközben segítenek más országok külső határainak védelmében is – mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába és a bolgár–török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence emlékeztetett, Magyarországnak az első pillanattól következetes az álláspontja az illegális migrációval kapcsolatban: a legfontosabb feladat a külső határvédelem. Ha összefogunk más országokkal ebben a feladatban, akkor együtt hatékonyabbak vagyunk – tette hozzá. Elmondta, a magyar déli határnál osztrákok, szlovákok, csehek és lengyelek is megfordultak, de ott vannak a törökök is, akik részt vesznek a kamionok ellenőrzésében. Magyarország pedig Bulgária törökországi külső határszakaszának védelmében vesz részt osztrákokkal és románokkal, Szerbiában pedig az osztrákokkal.

Mint az államtitkár megjegyezte: a magyar példa egyre ragadósabb, Horvátország Boszniával közös határszakaszán már nemcsak horvát, hanem szlovén és olasz rendőrök is jelen vannak.

Meg kell védenünk Európa biztonságát – emelte ki az államtitkár. Hozzátette: szilveszterkor Nyugat-Európában tömegesen gyújtottak fel autókat a migránsok, Franciaországban közel 1200-at. Kiemelte: ezzel szemben a magyar rendőrök rendet tartanak a magyar utcákon, nincs zavargás, senki nem gyújtogat autókat, emellett Magyarországon „zéró migráns” van, míg Nyugat-Európában jelentős számban élnek migránsok.

Felhívta a figyelmet arra, a migrációs paktum elfogadása azt jelentené, hogy el kellene fogadnunk a Nyugat-Európában tapasztalható erőszakot is, mert illegális bevándorlók gyújtják fel a vendéglátóhelyeket, autókat, egymásra lövöldöznek az utcán. Hozzátette: Brüsszel – bár látja a problémát – érdemi megoldást nem talált a problémára.

Szólt arról is, adódjon bármilyen nehézség, új népvándorlás, illegális migráció, extrém időjárás, a magyar emberek a rendőrökben, tűzoltókban, mentőkben bíznak, mert tudják, hogy meg tudják védeni őket, és ezért köszönet illeti az egyenruhásokat.

Van mit köszönnünk a rendőröknek, olyan biztonságot tudnak az év minden napján biztosítani a magyar embereknek, amilyet sem a német, sem a francia rendőrök nem képesek – mondta az államtitkár, kiemelve: ennek elismeréseként február közepén érkezik a fegyverpénz, a hathavi juttatás a rendőröknek.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)