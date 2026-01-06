Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat az Ökumenikus Segélyszervezet a havazás idején

Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat az Ökumenikus Segélyszervezet – közölte a segélyszervezet az MTI-vel kedden.

Azt írták: a rendkívül hidegre fordult és várhatóan hosszabb ideig mínuszokkal, havazással járó időjárás jelentősen megnehezíti a hajléktalanok és főként a települések peremterületein elégtelen lakhatási körülmények között sátrakban, fészerekben, kalyibákban élők éjszakáit és nappalait. Számukra a hideg nem csupán kényelmetlenséget, hanem közvetlen életveszélyt is jelenthet – hívták fel a figyelmet.

Hozzátették: a segélyszervezet utcai szolgálatai fokozott intenzitással keresik föl az általuk ismert rászorulókat, többek között teával, meleg ruhával, élelmiszerrel és gyógyszerrel is segítve őket.

A karitatív szervezet munkatársai a fedél nélkül élőket személyesen is ösztönzik az ellátórendszer nappali és éjjeli melegedőinek igénybevételére. Kiemelték: az intézmények maximális kapacitással működnek, folyamatosan fogadják az érkezőket, és minden rászorulónak állapotához és szükségleteihez igazodó ellátást biztosítanak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet azt kérte, aki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélyben lehet vagy segítségre szorul, haladéktalanul értesítse a hajléktalanellátó intézményeket, a regionális diszpécserszolgálatokat, szükség esetén a mentőket, rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. A gyors jelzés emberéleteket menthet – emelték ki.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)