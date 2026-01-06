Rendkívüli időjárás – Sem lezárt út, sem elzárt település nincs Magyarországon – közölte a katasztrófavédelem

Már több mint százhúsz műszaki mentést végzett a katasztrófavédelem a rendkívüli időjárás miatt, de lakosságvédelmi intézkedésre sehol nem volt szükség, lezárt út és elzárt település nincs Magyarországon és épületekben vagy építményekben keletkezett károkról sem érkezett bejelentés.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedd reggel a honlapján számolt be arról, hogy hétfő éjféltől kedd hajnalig 343 riasztás érkezett hozzájuk, amelyből 209 igényelt műszaki mentést, a rendkívüli időjárással pedig 121 műszaki mentés hozható összefüggésbe.

Tájékoztatásuk szerint öt esetben kidőlt fát távolítottak el a tűzoltók, 116 alkalommal pedig közúti balesetnél avatkoztak be az egységek. Épületekben vagy építményekben keletkezett károkról nem érkezett bejelentés.

Két esetben történt közműszolgáltatás-kiesés, az áramszolgáltatás 475 fogyasztási helyen – Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye 30, Tolna vármegye 445 fogyasztási hely – szünetelt. Ellátatlan fogyasztó nincs.

Lakosságvédelmi intézkedésre sehol nem volt szükség, lezárt út és elzárt település nincs az országban

– ismertették.

A HungaroMet előrejelzése szerint a reggeli órákban keleten gyengül, majd megszűnik a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből az északnyugati tájak kivételével újabb jelentősebb mennyiségű friss hó eshet.

Szép látványt nyújtanak a pécsi havas háztetők (Fotó: MTI/Ruprech Judit)

Az OKF arra is felhívta a figyelmet, hogy

éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméter hóréteg is hullhat. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan megmarad, helyenként az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyi friss hó hullhat, összességében vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Ma napközben nem valószínű ónos csapadék, viszont estétől a keleti határvidéken egyes helyeken ismét előfordulhat fagyott eső. Kedden napközben a Dunántúl nyugati felén hófúvás lehet, estétől északkeleten is megélénkülhet az északias irányú szél, amelynek következtében ott is kialakulhat hófúvás – áll az OKF által kiadott közleményben.

Kiemelt kép: Magyarország legnagyobb részén, így Pécsett is kifehéredett a táj (Fotó: MTI/Ruprech Judit)