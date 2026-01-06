Rendkívüli időjárás – Sem lezárt út, sem elzárt település nincs Magyarországon – közölte a katasztrófavédelem

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedd reggel a honlapján számolt be arról, hogy hétfő éjféltől kedd hajnalig 343 riasztás érkezett hozzájuk, amelyből 209 igényelt műszaki mentést, a rendkívüli időjárással pedig 121 műszaki mentés hozható összefüggésbe.
Tájékoztatásuk szerint öt esetben kidőlt fát távolítottak el a tűzoltók, 116 alkalommal pedig közúti balesetnél avatkoztak be az egységek. Épületekben vagy építményekben keletkezett károkról nem érkezett bejelentés.
Két esetben történt közműszolgáltatás-kiesés, az áramszolgáltatás 475 fogyasztási helyen – Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye 30, Tolna vármegye 445 fogyasztási hely – szünetelt. Ellátatlan fogyasztó nincs.
Lakosságvédelmi intézkedésre sehol nem volt szükség, lezárt út és elzárt település nincs az országban
– ismertették.
A HungaroMet előrejelzése szerint a reggeli órákban keleten gyengül, majd megszűnik a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből az északnyugati tájak kivételével újabb jelentősebb mennyiségű friss hó eshet.
Az OKF arra is felhívta a figyelmet, hogy
éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméter hóréteg is hullhat. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan megmarad, helyenként az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyi friss hó hullhat, összességében vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is kialakulhat.
Ma napközben nem valószínű ónos csapadék, viszont estétől a keleti határvidéken egyes helyeken ismét előfordulhat fagyott eső. Kedden napközben a Dunántúl nyugati felén hófúvás lehet, estétől északkeleten is megélénkülhet az északias irányú szél, amelynek következtében ott is kialakulhat hófúvás – áll az OKF által kiadott közleményben.
Kiemelt kép: Magyarország legnagyobb részén, így Pécsett is kifehéredett a táj (Fotó: MTI/Ruprech Judit)