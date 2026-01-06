Óriási siker a vidéki otthonfelújítási program – közölte az NGM-szóvivője

Műsorújság
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.06. 10:50

| Szerző: hirado.hu
Óriási siker a vidéki otthonfelújítási program: már több mint 40 ezer igénylő nyújtotta be utólagos támogatási igényét összesen 76,4 milliárd forint értékben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Palóc André a videóban elmondta, hogy az igénylők között 18 ezernél is több a nyugdíjas ember.

Az igényelt támogatási összeg átlagosan 1,9 millió forint volt, és több mint 31 500 esetben már megérkeztek a támogatási okiratok is; eddig 56 milliárd forintot fizettek ki, amiből 24,3 milliárd forintot nyugdíjas igénylők számára utaltak

– tette hozzá.

A vidéki otthonfelújítási program is mutatja, népszerű megoldásról van szó, és a magyar kormánynak továbbra is kiemelten fontos a vidéken élők sorsa – fogalmazott Palóc André.

Kiemelt kép: Palóc André  (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

