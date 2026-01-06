Orbán Viktor: Ez volt a mentelmi jog ára, a Tisza megszavazta Ukrajna feltétel nélküli támogatását

„Újabb számlát adtak le az ukránok” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor az ukrán miniszterelnök által nemrégiben bejelentett, 800 milliárd dolláros igény kapcsán, amelyre Ukrajnának a következő tíz évben lenne szüksége ahhoz, hogy működtetni tudja az országot. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a „bődületes összeg” az éves magyar GDP közel négyszeresének felel meg.

Mint írtuk, az előző héten Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök nyugati államok biztonsági tanácsadóival egyeztetett Ukrajna gazdasági jövőjéről. A kormányfő szerint az ország pénzügyi szükségletei a következő tíz évben elérhetik a 800 milliárd dollárt, a védelmi kiadásokat nélkül is. A becslés magában foglalja a makrofinanszírozási stabilitás fenntartását, a háborús veszteségek részleges megtérítését, az újjáépítést, valamint a gazdaság újraindításához szükséges ösztönzőket, ugyanakkor szerinte a védelem finanszírozása a jövőbeni biztonsági garanciáktól függhet.

Orbán Viktor a témával összefüggésben arra emlékeztetett, hogy szerinte éppen ezért akarták Brüsszelben mindenáron megszerezni decemberben a befagyasztott orosz vagyont, és ugyanez az oka annak is, hogy alapjaiban tervezik átalakítani a következő uniós költségvetést.

„Az ukrán gömböc enni kér”

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint Brüsszel Magyarországon is talált olyan politikai szövetségeseket, akik támogatják tervük finanszírozását.

„A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára”

– jelentette ki, majd hozzátette: „Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk”.

