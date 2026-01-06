Nyilatkozott Dudás Miklós szomszédja a tragédiáról, megerősített egy feltételezést

Dudás Miklós szomszédja a Blikknek nyilatkozva megerősítette, hogy az elhunyt egykori világbajnok kajakozóra felesége, Szigligeti Ivett talált rá, aki sokkos állapotba került az eseményektől.

Hétfőn délben érkezett a megrázó hír: elhunyt Dudás Miklós. A mindössze 34 esztendős egykori sportolót saját otthonában érte a vég. Miklós és Szigligeti Ivett két közös gyermek szülei voltak. Mint arról a hirado.hu is beszámolt hétfőn a Bors értesülései alapján, feltételezni lehetett, hogy Ivett talált rá Dudás Miklós holttestére. A nő a lakásba egy zárszakértó segítségével jutott be.

Mindezt kedden a Blikknek nyilatkozó szomszéd meg is erősítette. „Alig 12 óra után után nem sokkal hatalmas zaj volt a szomszédban. Ivett, illetve egy másik hölgy is ott volt a helyszínen. Úgy tudom, elég nehéz volt bejutniuk a lakásba, ahol Miki holttestét megtalálták, segítségre is volt szükségük. Ivett teljesen sokkos állapotban kiabált, Mikit szólongatta” – nyilatkozta a Blikknek az említett szomszéd.

Kiemelt kép: Dudás Miklós örül, miután harmadikként ért célba a 2012-es londoni nyári olimpia férfi kajak egyes 200 méteres számának középfutamában a Dorney falu melletti Eton Dorney evezőspályán 2012. augusztus 10-én, ezzel bejutott a döntőbe (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)