Milliárdokat szavaztak meg a migrációs alapnak Magyar Péterék – jelentette ki Dömötör Csaba

Miközben Magyar Péter nyilvánosan tagadja a migrációs paktum és a migránskvóta támogatását, a brüsszeli szavazások során pártja több milliárdos forrásokat biztosító előterjesztéseket is megszavazott a migrációs alap számára – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.

Facebook-bejegyzésben reagált Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének kijelentésére, amely egy, a Kontroll által megosztott videóban hangzott el. A felvételen Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza sem a migrációs paktumot, sem a migránskvótát nem támogatja.

Dömötör Csaba ezzel szemben azt írta:

tény, hogy a tiszások az uniós költségvetési szavazás során is megszavazták a migrációs paktum mielőbbi életbe lépését célzó előterjesztést.

Az elfogadott javaslat több milliárdos többletforrást biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére.

A képviselő bejegyzésében arra is kitért, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt 2025-re fő célként határozta meg a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását. Állítása szerint ez szerepel a párt kongresszusán elfogadott stratégiai dokumentumaiban és a munkatervben is, amelyek nyilvánosan elérhetők.

Dömötör Csaba szerint Magyar Péter mindezt az „ugyanonnan finanszírozott médiumok és megmondók cinkos segítségével” minden különösebb reakció nélkül letagadja. A politikus úgy fogalmazott: áprilisban erről a politikáról is véleményt lehet mondani, de ennél is fontosabb, hogy akkor a magyar migrációs politikáról is döntés születik.

Kiemelt kép: MTI/Katona Tibor