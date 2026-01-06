Milliárdokat szavaztak meg a migrációs alapnak Magyar Péterék – jelentette ki Dömötör Csaba

Facebook-bejegyzésben reagált Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének kijelentésére, amely egy, a Kontroll által megosztott videóban hangzott el. A felvételen Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza sem a migrációs paktumot, sem a migránskvótát nem támogatja.
Dömötör Csaba ezzel szemben azt írta:
tény, hogy a tiszások az uniós költségvetési szavazás során is megszavazták a migrációs paktum mielőbbi életbe lépését célzó előterjesztést.
Az elfogadott javaslat több milliárdos többletforrást biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére.
A képviselő bejegyzésében arra is kitért, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt 2025-re fő célként határozta meg a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását. Állítása szerint ez szerepel a párt kongresszusán elfogadott stratégiai dokumentumaiban és a munkatervben is, amelyek nyilvánosan elérhetők.
Dömötör Csaba szerint Magyar Péter mindezt az „ugyanonnan finanszírozott médiumok és megmondók cinkos segítségével” minden különösebb reakció nélkül letagadja. A politikus úgy fogalmazott: áprilisban erről a politikáról is véleményt lehet mondani, de ennél is fontosabb, hogy akkor a magyar migrációs politikáról is döntés születik.
