Megszentelte vízkereszt ünnepén a Dunát Kocsis Fülöp metropolita

Január 6-a a keresztény világ egyik legrégebbi és leggazdagabb jelentéstartalmú ünnepe. A vízkereszt három jelentést is magában hordoz: a napkeleti bölcsek látogatását, Jézus megkeresztelkedését és a kánai menyegző csodáját. Ugyanakkor népszokások sora szerepel a magyar néphagyományban, ilyen például a vízszentelés szertartása.

A vízkereszt második evangéliumi története szerint amikor Jézus harmincéves lett, elment a Jordán folyóhoz, ahol Keresztelő Szent János megkeresztelte, és ettől kezdve tanítani kezdett. Megkereszteltetésének emlékére keleten ezen a napon osztották a keresztség szentségét, és áldották meg a vizeket, főleg a Jordánt és a Nílust.

De Magyarországon is jellemző a folyók megszentelése. A hagyománynak megfelelően Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye érsek-metropolitája január 6-án megáldotta a Dunát.

A hirado.hu és a közmédia fotósa, Horváth Péter Gyula a helyszínen járt, a felvételeiből készült galéria az alábbi képre kattintva tekinthető meg: