Megszentelte vízkereszt ünnepén a Dunát Kocsis Fülöp metropolita

A vízkereszt második evangéliumi története szerint amikor Jézus harmincéves lett, elment a Jordán folyóhoz, ahol Keresztelő Szent János megkeresztelte, és ettől kezdve tanítani kezdett. Megkereszteltetésének emlékére keleten ezen a napon osztották a keresztség szentségét, és áldották meg a vizeket, főleg a Jordánt és a Nílust.
De Magyarországon is jellemző a folyók megszentelése. A hagyománynak megfelelően Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye érsek-metropolitája január 6-án megáldotta a Dunát.
A hirado.hu és a közmédia fotósa, Horváth Péter Gyula a helyszínen járt, a felvételeiből készült galéria az alábbi képre kattintva tekinthető meg:
Array ( [replacement] => [galleryreference id="12982254" align="aligncenter" align="aligncenter" align="aligncenter" align="aligncenter" align="aligncenter" align="aligncenter"] [shortcode] =>[title] => [image] => https://cdn.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/7/2026/01/Vizkereszt-es-Duna-szenteles-20-HPGy-1024x683.jpg [alignment] => aligncenter )