Megnyílt a föld Nógrádban: életveszélyes kráter tátong Vizsláson

Vizslás térségében, az újlaki településrész és a falu közötti területen szinte megnyílt a föld. A kialakult jelenséget bányabeszakadás okozta – közölte a Nool.hu.
Szalaggal kerítették körbe helyszínt, amely nemcsak balesetveszélyes, hanem komoly életveszélyt is jelent.
Sándor József, Vizslás polgármestere hétfő reggel hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy bányabeszakadás történt a község területén. Tájékoztatása szerint a vízmű mögötti részen egy körülbelül 5–8 méter átmérőjű kráter keletkezett.
