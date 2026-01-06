Műsorújság
Megnyílt a föld Nógrádban: életveszélyes kráter tátong Vizsláson

2026.01.06. 13:11
2026.01.06. 13:11

Szerző: hirado.hu
Friss felvételeken látszanak a nógrádi bányaomlás nyomai: megdöbbentő méretű kráter keletkezett a faluban.

Vizslás térségében, az újlaki településrész és a falu közötti területen szinte megnyílt a föld. A kialakult jelenséget bányabeszakadás okozta – közölte a Nool.hu.

 Szalaggal kerítették körbe helyszínt, amely nemcsak balesetveszélyes, hanem komoly életveszélyt is jelent.

Sándor József, Vizslás polgármestere hétfő reggel hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy bányabeszakadás történt a község területén. Tájékoztatása szerint a vízmű mögötti részen egy körülbelül 5–8 méter átmérőjű kráter keletkezett.

