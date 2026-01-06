Már több mint 1600 település polgármestere támogatja a Tisza megszorítócsomagja elleni fellépést – jelentette be Szita Károly

Eddig 1602 település polgármestere jelezte, támogatja a Tisza Párt adóemelési és megszorítócsomagja elleni közös fellépést, többen már a Tisza-csomag elutasításáról szóló testületi határozatot is megküldték – tájékoztatott Szita Károly (Fidesz–KDNP) Kaposvár polgármestere kedden.

A kormánypárti politikus jelezte, a támogatók között van Tüskevár, Nagybörzsöny, Parásznya, Ercsi, Balatonfüred, Mátészalka, Debrecen polgármestere, a megszorítócsomagot visszautasító nyilatkozatok száma folyamatosan nő.

Szita Károly emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram címen olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorítócsomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené, ezért tavaly decemberben azt javasolta polgármester kollégáinak, a polgárainkra és a helyi közösségeinkre veszélyt jelentő terveket tárgyalják meg a közgyűlések, képviselő-testületek és határozatban utasítsák el azokat.

A Tisza Párt javaslata ugyanis szinte elviselhetetlen terheket róna dolgozóinkra, akiknek egekbe növelné a személyi jövedelemadóját, ezzel elvenné a béremelések jelentős részét is, elviselhetetlen terheket róna a családjainkra, amelyeknek csökkentené támogatásait, a vállalkozásainkra, amelyek munkahelyeket biztosítanak, és amelyek számára adóemelést irányoz elő, és jelentős terheket a megtakarítással rendelkezőkre,

akiknek az évek alatt összerakott forintjaira, vásárolt autóira további adókat vetne ki, és ha mindez még nem lenne elég, megadóztatná a nyugdíjakat is – hangsúlyozta.

Úgy vélte, ez a tervezet szöges ellentétben áll a településeinken élő emberek és a nálunk működő vállalkozások érdekeivel. „Az elmúlt 15 évben településeink közös erővel a Modern Városok Programnak, a Magyar falu programnak és számos egyéb fejlesztési együttműködésnek köszönhetően történelmi léptékű eredményeket értek el, sok helyen az elmúlt évszázad legnagyobb beruházásai valósultak meg” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, ezek nem csupán épületeket, utakat és intézményeket jelentenek, hanem megerősödött közösséget, új munkahelyeket, stabil gazdasági alapokat és kiszámítható jövőt, éppen ezért lenne óriási visszalépés egy olyan program bevezetése, amely megszorításokra épül, és alapjaiban rontaná városok és falvak fejlődési lehetőségét. „Nekünk polgármestereknek feladatunk az is, hogy megvédjük a településeinken élő polgárokat” – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép: Szita Károly polgármester (Fotó: MTI/Katona Tibor)