Kucsera Gábor ezekkel a szavakkal vett búcsút Dudás Miklóstól

Lehetetlen túltennie magát a korábbi csapattársaknak, barátoknak a szörnyű tragédián. Mint ismert, hétfőn meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos. A sportoló 34 éves volt, Kucsera Gábor is búcsúzik tőle.

A korábbi sportoló, Dudás Miklós a hírek szerint az otthonában hunyt el. A halálának pontos körülményei továbbra sem ismertek, de a rendőrség kizárta az idegenkezűséget. A halál pontos okát pedig boncolás fogja megállapítani.

A barátok, hozzátartozók nehezen tudják feldolgozni Dudás Miklós halálát. A kétszeres világbajnok magyar kajakozó, Kucsera Gábor a közösségi oldalán búcsúzott el a barátjától – szúrta ki az Origo.

„Mikikém, Isten Veled!” – írta a korábbi sportoló a Facebookon.

Dudás Miklóst többek között két gyermeke is gyászolja.

Kiemelt kép: Dudás Miklós ünnepel, miután megnyerte a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjét a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvő Mingachevirben 2015. június 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)