Keresztbe fordult egy kamion a havas aszfalton, lezárták az M5-ös autópálya egy szakaszát

Keresztbe fordult kamion miatt lezárták az M5-ös autópályát Kecskemétnél a Szeged felé vezető irányba.

A katasztrófavédelem kedd hajnali tájékoztatása szerint a baleset a 83-as kilométerszelvényénél történt.

A teljes útlezárást okozó jármű üzemanyagának szivárgását a kecskeméti hivatásos tűzoltók szüntetik meg.

Több balesetet is okozott a havazás

Kedden országszerte nehezítik a közlekedést a téli útviszonyok és több közúti baleset is. Az Útinform információi szerint számos főútvonalon és gyorsforgalmi úton kell sávlezárásokra és torlódásokra számítani, miközben a havazás több térségben jelentősen rontja a látási viszonyokat.

Az M3-as autópályán, Mezőnagymihály környékén, a Vásárosnamény irányába vezető oldalon egy kamion keresztbe fordult. A 138-as kilométernél emiatt csak a belső sáv használható. Az M4-es autóúton is lassul a forgalom: Törökszentmiklós közelében, a 128-as kilométernél egy teherautó megpördült és a belső sávban áll, ezért Kisújszállás felé kizárólag a külső sávon lehet haladni.

Súlyosabb baleset történt a 48-as főúton is, Nagycsere és Haláp között, a 12-es kilométernél, ahol két személyautó frontálisan ütközött. Az érintett szakaszon félpályás lezárás van érvényben, a forgalmat rendőri irányítás mellett engedik tovább.

Magyarország felkészült „a tél legkeményebb napjaira”

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. A HungaroMet Zrt. hétfő délután több vármegyére is másodfokú riasztást adott ki. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig arra hívta fel a figyelmet egy közleményben, hogy a tél legkeményebb napjai állnak előttünk.

Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

Lázár János fokozott odafigyelést kért a közlekedés résztvevőitől, akiknek védelmében „amit tudnak, bevetnek”. Hétfőn közösségi oldalán már beszámolt arról, hogy milyen eszközökkel és milyen kapacitással készültek fel a várható körülményekre.

A kiemelt kép illusztráció.