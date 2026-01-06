Keresztbe fordult egy kamion a havas aszfalton, lezárták az M5-ös autópálya egy szakaszát

A katasztrófavédelem kedd hajnali tájékoztatása szerint a baleset a 83-as kilométerszelvényénél történt.
A teljes útlezárást okozó jármű üzemanyagának szivárgását a kecskeméti hivatásos tűzoltók szüntetik meg.
Több balesetet is okozott a havazás
Kedden országszerte nehezítik a közlekedést a téli útviszonyok és több közúti baleset is. Az Útinform információi szerint számos főútvonalon és gyorsforgalmi úton kell sávlezárásokra és torlódásokra számítani, miközben a havazás több térségben jelentősen rontja a látási viszonyokat.
Az M3-as autópályán, Mezőnagymihály környékén, a Vásárosnamény irányába vezető oldalon egy kamion keresztbe fordult. A 138-as kilométernél emiatt csak a belső sáv használható. Az M4-es autóúton is lassul a forgalom: Törökszentmiklós közelében, a 128-as kilométernél egy teherautó megpördült és a belső sávban áll, ezért Kisújszállás felé kizárólag a külső sávon lehet haladni.
Súlyosabb baleset történt a 48-as főúton is, Nagycsere és Haláp között, a 12-es kilométernél, ahol két személyautó frontálisan ütközött. Az érintett szakaszon félpályás lezárás van érvényben, a forgalmat rendőri irányítás mellett engedik tovább.
Magyarország felkészült „a tél legkeményebb napjaira”
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. A HungaroMet Zrt. hétfő délután több vármegyére is másodfokú riasztást adott ki. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig arra hívta fel a figyelmet egy közleményben, hogy a tél legkeményebb napjai állnak előttünk.
Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.
Kapcsolódó tartalom
A tél legkeményebb napjai jönnek: operatív törzzsel védekezik a kormány a rendkívüli időjárás ellen
Lázár János fokozott odafigyelést kért a közlekedés résztvevőitől, akiknek védelmében „amit tudnak, bevetnek”. Hétfőn közösségi oldalán már beszámolt arról, hogy milyen eszközökkel és milyen kapacitással készültek fel a várható körülményekre.
A kiemelt kép illusztráció.