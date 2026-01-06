Így írt a nemzetközi sajtó Orbán Viktor évindító tájékoztatójáról

Orbán Viktor mellett részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. A miniszterelnök többek között a háborúval, energiával, migrációval és a brüsszeli vagy a magyar út választásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Nemzetközi lapszemlénk.

Financial Times

„Venezuela amerikai ellenőrzés alá vonása következtében egy Magyarország számára kedvező energiapiaci helyzet jön létre”

– nyilatkozta a miniszterelnök a Financial Times egyik kérdésére reagálva.

Hozzátette: jelentős amerikai beruházások jönnek Magyarországra, az Európai Unión kívül is van élet. Az, ami elmondása szerint Venezuelában történt, már az új világnak az egyik erőteljes megnyilvánulása. Amit ebből ő Magyarország számára fontosnak érez, hogy Venezuelával együtt az Egyesült Államok képes a világ olajkészletének 40-50 százalékát ellenőrizni. „Ez olyan erő, ami már alkalmas arra, hogy jelentősen befolyásolja az energia világpiaci árát, és Magyarország számára kedvezőbb világpiaci energiahelyzet jöhet létre” – fejtette ki a tájékoztatón.

The Telegraph

Az amerikai napilap, a The Telegraph kérdésére a miniszterelnök elmondta: mindenfajta összehasonlítás veszélyes, nem szeretne összehasonlításba bocsátkozni az orosz–ukrán és az amerikai–venezuelai helyzettel kapcsolatban, mert szerinte a kettő teljesen más.

Weltwoche

A Weltwoche svájci hírportál újságírója felvetette, egy svájci ezredest szankcionált személyében az EU, mert elmondta a véleményét. „Svájc nem az EU tagországa, ismeri-e az ügyet, mit tud Magyarország tenni?” – hangzott el a kérdés az esettel kapcsolatban. Orbán Viktor kihangsúlyozta: konkrétan nem ismeri az ügyet, még sincs meglepve, mivel elmondása szerint ennél sokkal furcsább dolgok is történtek. Majd úgy folytatta: az uniós demokrácia, a gazdasághoz hasonlóan, lejtmenetbe kapcsolt.

„Van olyan európai ország, ahol nemzetbiztonsági megfigyelés alatt tartják a legtámogatottabb ellenzéki pártot”

A miniszterelnök ezzel Németországra és az AfD-re célzott. Majd hozzátette: van, ahol a legnépszerűbb vezetőt bírósági döntéssel akadályozzák abban, hogy el tudjon indulni a választáson – ezzel a román Calin Georgescu esetét elevenítette fel – és van, ahol rálőttek az elnökjelöltre – ezzel pedig a Donald Trump elleni 2024. július 13-i merényletkísérletre utalt. Válaszát azzal zárta:

„Ennek egészét nézve Magyarország mintademokráciának tűnik. Egy régi világrend felbomlott, formálódóban van egy új, a magyar kormány egyet tud tenni, nem támogat szankciókat. A viták jót tesznek, a véleménykülönbséget jót tesznek, a demokrácia már csak ilyen”

– jelentette ki.

Reuters

A miniszterelnököt idéző Az amerikai beavatkozás Venezuelában jót tesz az energiapiacoknak címmel közölt írást hétfőn a Reuters. A lap azt emelte ki, hogy Orbán Viktor szerint a hétvégi Venezuela elleni villámakció hosszabb távon jótékony hatással lehet a nemzetközi energiapiacra.

A kormányfő úgy becsüli, hogy Venezuela és az Egyesült Államok olajkészlete eléri a világ készleteinek 40–50 százalékát. Az amerikai hírügynökség kérdésére a miniszterelnök azt közölte: reméli, hogy az amerikaiaknak lesz miről beszélniük az oroszokkal, és ha így lesz, ez Budapesten történik majd meg, ez továbbra is napirenden van. Magyarország készen áll a találkozó befogadására, ezt mindkét elnökkel személyesen is tisztázta.

Putyin magyarországi látogatása szerinte jelenleg nem időszerű, az valószínűsíthető, hogy magas rangú amerikai vezető érkezzen hazánkba, mert szoktak ilyen események lenni Magyarországon, és külpolitikai cél partnereket gyűjteni. Beavatkozás akkor van – folytatta –, ha valamely választáson induló politikai vezető anyagi támogatást fogad el valamely másik országtól, ez jogilag és erkölcsi értelemben sem vállalható. A „guruló eurókat” nem zárja ki, mert a brüsszeliek neki „megmondták pacekba”, hogy méltóztasson odébb állni. Az okokkal kapcsolatban megjegyezte, Magyarország számos alkalommal bizonyította, hogy más megoldások is lehetségesek, mint amit a brüsszeli elit választ.

The Times

A The Times brit napilap felhozta, hogy a miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy nem egyértelmű, hogy ki kit támadott meg az orosz–ukrán háborúban. A lap újságírója arra is rákérdezett, nem megy-e szembe ’56-tal az, amit az Orbán-kormány képvisel. A miniszterelnök erre válaszolva elmondta: 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, ebben nincs kérdés. Szerinte 1956-ban Magyarország az Egyesült Államokra várt, az amerikaiak pedig most megjöttek, békét akarnak, az ’56-osok szerinte örültek volna ennek. Hozzátette: nem gondolja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egy platformon lenne.

The Spectator

A szintén brit lap, a The Spectator cikke és kérdése kapcsán, miszerint az előrelátható jövőben az Egyesült Királysághoz hasonlóan Magyarország is elhagyhatja az Európai Uniót, Orbán Viktor elmondta: a britek döntése bátor volt, hiszen úgy döntött egy ország, hogy helyreállítja a teljes szuverenitását. De – mint folytatta – minden, ami rossz Brüsszelben, nem történt volna meg, ha a britek maradnak.

„Történt ami történt, az a kérdés, észszerű volna-e Magyarország számára követni az önök útját”

– mondta a kormányfő, kiemelve, szerinte nem, Magyarország nem olyan nagy és nem is atomhatalom, a britek bátor döntése számunkra nem járható, nem tanácsolná ezt a magyaroknak. Hozzátette, az EU teljes vezetési káoszban van, ha nem szervezik át az EU-t, az egész szép lassacskán szétcsúszik, ma ennek éljük a napjait.

Bloomberg

A Bloomberg is jelen volt, a lap szerint Orbán Viktor nem tervezi az elnöki rendszer bevezetését Magyarországon. Mint idézték a kormányfőt: „Magyarországon miniszterelnöki rendszer van, nem elnöki. A jelenlegi politikai rendszer meg fog maradni.” Ezalatt azt értette, hogy nem tervezi átadni a hatalmat Sulyok Tamás köztársasági elnöknek.

BBC

A BBC brit közmédia provokatív kérdésére, amiben megkérték, tudna-e három dolgot említeni Magyar Péterről, a kormányfő csak annyit mondott:

otthagyta a Fideszt

kilépett belőle

ez jó hír nekünk

GB News

A GB News kérdésére a miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európa a migrációval olyan bajt hozott a saját fejére, mely a civilizációs gyökereinek megszűnésével fenyeget, csodák csodája, hogy Magyarország ebből ki tudott maradni. Nem az volt nehéz, hogy nemet mondjunk, hanem hogy kitartsunk a döntésünk mellett a Brüsszelből ránk nehezedő hatalmas nyomás mellett. Abszurdnak nevezte továbbá, hogy emiatt Magyarországot fizetésre kötelezik.

„A magyar álláspont, hogy nem akarunk globális erkölcsi álláspontot kialakítani. Megtörtént, van ahogy van, mi azt nézzük, Magyarországnak ez jó vagy rossz”

– jelentette ki a lapnak Orbán Viktor.

Beszélt arról is még, hogy a közös uniós állásponthoz Magyarország nem járult hozzá. Erről azt mondta: közös külpolitikára nincsen szükség, mert számos kérdésben nem értünk egyet és nem is fogunk egyet érteni.

China Media Group

A China Media Group kínai állami médiának is nyilatkozott a miniszterelnök. Elmondta, hogy a venezuelai eseményeknek nyilvánvalóan a világ más pontjain is lesznek következményei, hasonló helyzetek a világ más pontjain is kialakulhatnak majd.

Magyarország hagyományosan az egy Kína-elvet képviseli. A miniszterelnök közölte, hogy ez egy, a kommunisták óta meglévő hagyomány, ehhez tartja magát ő is. „A kormány minden körülmények között fenntartja a partnerséget Kínával” – fejtegette, hozzátéve: Magyarország Kínában nem fenyegetést, hanem óriási lehetőséget lát.

Global Banking and Finance

A Global Banking and Finance arról közölt cikket, hogy Orbán Viktor szerint a mostani időpont nem alkalmas Putyin budapesti látogatására, mert jelenleg nincsenek megvitatandó kétoldalú kérdések.

Izvesztyija

Az Izvesztyija orosz hírportál arról írt, hogy Magyarország 2026-ban nem finanszírozza Ukrajnát, és nem támogatja az Európai Uniónak erre a célra felvenni szándékozott hiteleit sem. Idézték a magyar kormányfő szavait azzal kapcsolatban is, hogy Magyarország arra számít, hogy a következő évben rendeződik az ukrajnai konfliktus, és feloldják az oroszellenes nyugati szankciókat.

Ez a lap is említést tett Putyin esetleges budapesti útjáról, ám teljesen más megközelítésből, mint a Global Banking and Finance. Eszerint Orbán Viktor arra számít, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök 2026-ban a magyar fővárosban találkozhat, hogy megállapodást kössenek Ukrajnáról.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)