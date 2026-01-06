Holnap reggelig 15-20 cm hó hullhat Magyarországon

Ma éjfélig a tiszántúli és az északkeleti részeket leszámítva 10-20 cm porhó, a Tiszántúlon és északnyugaton 2-7 cm friss hó valószínű. Az éjszaka második felére a havazás zónája fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és a szerda reggeli, délelőtti órákban elhagyja keleti határainkat.

A szerda hajnali órákban Szabolcs keleti részén van némi esélye átmeneti vegyes csapadéknak (havaseső, fagyott, ónos eső). Szerdán a nap első felében a Dunántúlon 1-6 cm (Dunántúl déli, délkeleti részein a több, 5 cm körüli), míg a Dunától keletre ~ 8-15 cm hó valószínű, a keleti határszélen kissé vizes, másutt porhó formájában – közölte a HungaroMet.

Szerdán az esti óráktól dél, délkelet felől újabb havazás kezdődik, amely előreláthatólag döntően a Tiszántúlon és a déli megyékben okozhat porhavat, éjfélig a Tiszántúlon 2-10 cm, délen 2-5 cm, másutt lepel-1 cm.

Összességében

várhatóan szerda éjfélig az északnyugati részek kivételével 10-25 cm hó valószínű, az ország nagyobb hányadán 15 cm körüli vagy feletti mennyiséggel.

Északnyugaton jelenlegi számítások szerint 2-10 cm hó hullhat. Budapest térségében várhatóan 15 cm körüli hóra is van esély.

Holnap éjfélig az Észak-, és Nyugat-Dunántúlon tartósan 45 km/h-s lökéssel kísért északi szél alacsonyszintű hófúvást okoz. Északkeleten, kiemelten a Bodrogközben az esti óráktól valószínű a szél megerősödése. Ma éjféltől szerda délelőttig a viharos széllökések (~ 55 km/h) már magasabb hótorlaszokat emelhetnek, majd a gyengülő, de továbbra is 45 km/h-s széllökések szerda éjfélig alacsony szintű hófúvást okozhatnak.

