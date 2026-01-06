Egy éve vesztette el édesapját a hétfőn elhunyt Dudás Miklós

Hétfőn délben érkezett a sokkoló a hír: Dudás Miklós elhunyt. A sportoló életét mélyen befolyásolhatták a családi veszteségek, köztük édesapjának szörnyű halála, amely örökre megváltoztatott mindent. A 34 éves kajakost a család, barátai és rajongói is gyászolják.

Dudás Miklóst élete során számos megpróbáltatás érte, köztük édesapjának tragikus halála, amely mély nyomot hagyott benne, és meghatározó volt számára. A sportoló mindig az erő, a kitartás és a család iránti szeretet jelképe volt – fogalmazott cikkében a Bors.

Hozzátették, Dudás Miklós nem tudott túllépni édesapja tragédiáján. Egy végzetes augusztusi napon Dudás Istvánt brutálisan megverték egy benzinkúton. Hatan támadtak rá, de elég volt egyetlen ütés. Ezután István elesett és a beverte a fejét. A brutális támadás után hosszú ideig kómában feküdt, és végül 2025 februárjában hunyt el. Miklós további életére mély nyomot hagyott ez a veszteség, és bár próbált erős maradni a családja és gyerekei számára, a tragédiát nehezen tudta feldolgozni.

„Nemhogy halványodni kezdenének a támadás, a végzetes ütés emlékei, egyre élesebben látok mindent, mint egy lassított felvételen, de bármennyire lassú ez a felvétel, én mégse érek oda apához, hogy meg tudjam akadályozni…

És ami utána jött, látni életerős, mindig vidám édesapámat, ahogy elfogy, ahogy megy ki belőle az élet, hogy csak a gépek tartják életben. Látni a szenvedését, hogy fájdalmai vannak, hogy még öntudatlan állapotban is kiabál a fájdalomtól, ezt nem kívánom senkinek! Bármennyire brutálisan hangzik, megváltás volt a halála, mert ő sem szeretett volna magatehetetlenül, a teste rabjaként élni, de egy részünk vele halt!” – nyilatkozta korábban Miklós a Borsnak.

A családja körében mindig is a támogatás és a szeretet jelentette a kapaszkodót, ám a tragédia meghatározta a mindennapjait. A sportoló korábban is többször beszélt arról, hogy a családi tragédia és az édesapja elvesztése után már sosem tudott teljesen önmaga lenni, és a fájdalom sokszor megakadályozta, hogy újra könnyed és vidám életet élhessen, bár próbálta magát tartani.

„Mi most egy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Nekem két gyerekem van. A kislányom és a kisfiam és a párom, tartja bennem a lelket, illetve anyával is próbáljuk egymást segíteni. A testvérem is, aki próbál szintén mindenben támogatni. A nagyszülők is, akik még élnek, ők is próbálnak segíteni” – fogalmazott akkor Dudás Miklós.

Miklós életében mindig is fontos szerepet játszott a családja mellett a munka és a sport.

A kajakos a Pesterzsébeti piacon is több üzletet vezetett a szülei mellett, de a magánéleti és lelki nehézségek egyre nagyobb terhet jelentettek számára. A történtek után egyre inkább elzárkózott, és csak a gyerekeinek próbált vidám apuka maradni, miközben a múlt súlya folyamatosan nyomta a vállát.

Dudás Miklós halálának híre azonnal bejárta a magyar és nemzetközi sajtót, a rajongók és a sporttársak együttéreznek a családdal. A család most a gyászban és az emlékekben találja meg a vigaszt, a rajongók pedig a közösségi oldalakon búcsúznak a kiváló apától és sportolótól.

Kiemelt kép: Dudás Miklós versenyez a kajak egyesek 200 méteres előfutamában a moszkvai kajak-kenu világbajnokságon 2014. augusztus 8-án (Fotó: MTI/ Kovács Tamás)