Csaknem ötezer mentési feladatot láttak el a mentőegységek 24 óra alatt – közölte az OMSZ

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.06. 14:45

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei szerte az országban – közölte a szervezet szóvivője kedden az MTI-vel.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.

Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást

– olvasható a közleményben.

Győrfi Pál kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

 

