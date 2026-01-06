Műsorújság
Csaknem 20 centiméter vastag hóréteg borította be a Bakonyt hétfon

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.06. 11:47

| Szerző: hirado.hu
A Bakonyban, Hárskúton 17 centiméter hó esett hétfőn – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Azt írták: Magyarország döntő részén 4-10 centiméter friss hó hullott az elmúlt 24 órában, a keleti határ mentén esett a legkevesebb, ott alig 2 centiméter a hó vastagsága.

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedd reggelig a legtöbb hó a Bakonyban esett: Hárskúton 17 centimétert mértek, míg Bakonybél-Somhegypusztán 15 centimétert, Bakonybélben pedig 13 centimétert mértek.

A horvát határ közelében, Barcson szintén 13 centiméter hó esett kedd hajnalig.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Nagy Lajos)

