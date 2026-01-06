Az utolsó pillanatban mentettek meg egy idős férfit a kihűléstől a rendőrök Harkányban

Kihűlés közeli állapotban találtak rá a harkányi rendőrök egy idős férfira, megmentették az életét – közölték a rendőrség hivatalos oldalán.

A police.hu oldalán megjelent beszámolóban kifejtették: az időjárás előrejelzések szerint ezen a héten igazi téli időjárás várható hideggel, havazással, helyenként ónos esővel. „A nagy hidegre való tekintettel kollégáink is kiemelt figyelmet fordítanak a magányos és idős emberekre” – tették hozzá.

Közlésük szerint a Siklósi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának jelzése alapján a szolgálatban lévő járőrpáros keresett fel otthonában január 6-án kora délután egy idős harkányi férfit, hogy ellenőrizzék szüksége van-e valamilyen segítségre, képes-e önállóan befűteni otthonát, egyáltalán van-e fűtésre alkalmas berendezése, és ha igen, az biztonságos-e. Hozzáfűzték:

a férfi többszöri kopogtatásra sem nyitott ajtót, azonban a házból kiszűrődő halk hangok arra utaltak, hogy valaki tartózkodik a lakásban.

A rendőrök kitartásának köszönhetően a férfi végül ajtót nyitott, ekkor derült ki az, hogy a 77 éves férfi lakásában nincs fűtési lehetőség, így fennállhat a kihűlés veszélye.

„Mivel a hőmérséklet a lakásban fagypont közeli volt, kollégáink nem tétlenkedtek, azonnal intézkedtek”

– írták.

Az áthűlt férfit először a rendőrautóban lévő takaróval melegítették, majd átadták a Támasz Alapítvány munkatársainak, akik elszállásolták őt – közölte a rendőrség.

Kiemelt kép: A Siklósi Rendőrkapitányság egyik járőre kíséri a rendőrautóhoz azt a harkányi idős férfit, akire kihűlés közeli állapotban találtak rá a rendőrök otthonában (Fotó: Police.hu)