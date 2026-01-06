Autója felgyújtásával leckéztette volna meg volt párját egy nő Budapesten, letartóztatás lett a vége

Letartóztattak egy 24 éves nőt Budapesten, miután felgyújtotta korábbi párja autóját. A lángok viszont egy másik járműre is átterjedtek, a kár több mint 10 millió forint.

Facebook-oldalán számolt be a Budapest Rendőr-főkapitányság (BRFK) arról az esetről, amely még december 3-án történt a főváros II. kerületében, és két autó kiégését okozta.

A poszt szerint ugyanis egy fiatal nő december 30-án hajnalban előbb betért egy II. kerületi benzinkútra, majd miután benzint kér egy 10 literes műanyagkannába, onnan gyalog tovább indult. A célállomás korábbi párjának autója volt, amelyre a haragtól vezérelve előbb rálocsolta az üzemanyagot, majd meg is gyújtotta azt. Ezt követően az autó percek alatt teljesen kiégett.

A nő azonban csak sokára érzékelte tettének következményeit, így végül elmenekült a helyszínről, ahová semmilyen segítséget nem hívott. Az autóról a tűz tovább terjedt egy előtte parkoló Audira is, ami így szintén odaveszett a lángokban. A tüzet végül a tűzoltók fékezték még, a két autót ért összesített kár a 11 millió forintot is meghaladta.

„A rendőrök adatgyűjtésbe fogtak, és a helyszínelés közben előkerült egy közeli kukából egy műanyag tartály is, melyben a benzin volt. A rajta lévő címke elvezette őket ahhoz a benzinkúthoz, ahol a benzint vásárolták – innen már gyorsan összeállt a történet”

– olvasható a BRFK beszámolójában.

A rendőrség közlése szerint a 24 éves nőt még aznap elfogták. Ezt követően a II. kerületi rendőrök a rongálás miatt indított eljárásban a nőt gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Kiemelt kép: BRFK/Facebook