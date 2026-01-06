Műsorújság
Átmeneti szünet után újabb hullámban érkezik a havazás

Szerző: hirado.hu
2026.01.06. 06:15

| Szerző: hirado.hu
Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felől átmenetileg szűnik a havazás, majd a déli óráktól dél felől újabb hullámban érkezik kiterjedt csapadékzóna - északnyugaton a legkisebb a csapadék valószínűsége – közölte a HungaroMet.

Vastag hótakaró kialakulására a déli és keleti országrészben van nagyobb esély. Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben az Észak-Dunántúlon, estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható.

Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Borult lesz az ég, és szinte országszerte kiadós havazás várható, csak az északnyugati határvidék maradhat szárazon. Nagyobb területen eshet az éjszaka során 10 cm-t meghaladó mennyiség. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős széllökések is kísérik, így ezekben az országrészekben hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -2 fok között alakul.

