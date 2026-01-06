A Volán-járatok késésére, hosszabb menetidőre kell számítani – figyelmeztetett a MÁV-csoport

A télies útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell – közölte a MÁV-csoport a honlapján.

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket – írták.

A részletes közlemény szerint Budapest agglomerációjában, Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek (például a Budapest-Galgamácsa, Vác-Fót, Erdőkertes-Veresegyház, Hévízgyörk-Gödöllő, Őrbottyán-Gödöllő, Százhalombatta-Budapest, Érd-Kelenföld, Esztergom-Budapest, Pilisborosjenő-Budapest, Szentendre-Esztergom, Tahitótfalu-Budapest vonalon)

Baranya vármegyében a járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik Magyarsarlós (forduló), Szalánta (Németi, forduló), Dinnyeberki (forduló) megállót, Varga települést, valamint Kölked több megállóját.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a buszok nem tudják megközelíteni Irota és Szakácsi, Hernádcéce és Alsócéce, Sima és Baskó, Regéc és Mogyoróska településeket.

Tolna vármegyében a Volán-járatok nem érintik Murga, Vas vármegyében Ispánk, Zala vármegyében pedig Zalaköveskút, Magyarföld és Nagykutas adott megállóhelyét.

