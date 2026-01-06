A rendkívüli időjárás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom előtt

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Gábor László azt mondta: a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.

A zaol.hu vármegyei hírportál információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe,

és a lezárás vonatkozik az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre.

Belföldön a Bakonyban is hasonló korlátozást vezettek be kedden.

Kiemelt kép: rendõr irányítja a forgalmat az M70-es autóúton Csörnyeföld közelében, mert a szlovén határt Pincénél lezárták a havazás miatt 2013. január 14-én. A térségben több mint 30 centiméter hó hullott. MTI Fotó: Varga György.