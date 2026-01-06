A rendkívüli időjárás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom előtt

Gábor László azt mondta: a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.
A zaol.hu vármegyei hírportál információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe,
és a lezárás vonatkozik az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre.
Belföldön a Bakonyban is hasonló korlátozást vezettek be kedden.
Másodfokú riasztást adtak ki több vármegyére, nem közlekedhetnek a kamionok a Bakony útjain
A meteorológiai szolgálat Veszprém vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt, havazás miatt pedig Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegyére, ahol 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható.
Kiemelt kép: rendõr irányítja a forgalmat az M70-es autóúton Csörnyeföld közelében, mert a szlovén határt Pincénél lezárták a havazás miatt 2013. január 14-én. A térségben több mint 30 centiméter hó hullott. MTI Fotó: Varga György.