A havazás mellett még ez is: Hadházy Ákos gyűlése akadályozza a forgalmat kedd este Budapesten

Vonulásos gyűlés akadályozhatja a fővárosi forgalmat kedd este. A vonulás útvonalán a forgalomkorlátozás az Erzsébet hidat is érintheti – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a bejelentett vonulásos gyűlés résztvevői az Erzsébet hídon is áthaladnak – számuktól függően a járdán, esetleg a buszsávban, illetve akár a többi forgalmi sávban –, emiatt

szakaszosan és időszakosan lezárhatják kedden 18 óra 30 perctől 20 óra 30 percig az I. és V. kerületben lévő Szabad sajtó út–Erzsébet híd–Döbrentei tér–Tabán–Döbrentei tér–Erzsébet híd–Ferenciek tere útvonalat.

A BRFK közleményében kiemelték, hogy tilos lesz megállni kedden 8 órától éjfélig az V. kerületi Március 15. téren, az Erzsébet híd alatti parkolóban.

A keddi tüntetés Hadházy Ákoshoz köthető, akinek számos hasonló demonstrációja volt tavaly is az Erzsébet hídnál.

Az ellenzéki politikusnak emellett szerdán is lesz egy demonstrációja a budai Várban. Hadházy ezen a héten már 24 órát akar az utcán maradni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Anikó)