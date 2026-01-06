A dokumentumok nyilvánosak, hiába tagadja Magyar Péter, a tiszások megszavazták a brüsszeli migránspaktumot – jelentette ki Dömötör Csaba

Dömötör Csaba a fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter az ATV-ben tett nyilatkozataival szemben a Tisza Párt és annak brüsszeli politikai közössége egyértelműen támogatta a migrációs paktum mielőbbi bevezetését.

A képviselő szerint Magyar Péter állításával szemben tény, hogy a tiszások több alkalommal, így az uniós költségvetési szavazás során is megszavazták azt az előterjesztést, amely a migrációs paktum minél gyorsabb hatálybalépését célozta. Az elfogadott javaslat emellett több milliárd eurós többletforrást biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt 2025-re a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását jelölte meg egyik fő céljaként.

Ez szerepel a párt kongresszusán elfogadott stratégiai dokumentumban, valamint a munkatervükben is.

A bejegyzés szerint az is tény, hogy azokat a médiumokat, amelyek Magyar Pétert támogatják, mindezek az információk ismertek, ennek ellenére szó nélkül hagyják, hogy a politikus mindent letagadjon.

Dömötör Csaba bejegyzését azzal zárta, hogy áprilisban a választók erről a „hazugságpolitikáról” is véleményt mondhatnak, és egyben dönthetnek a magyar migrációs politikáról is.

Kiemelt kép: MTI/Bodnár Boglárka