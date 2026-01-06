Műsorújság
200 ezer rászorulónak juttatott ingyenes tüzelőanyagot a magyar kormány – jelentette be az államtitkár

Szerző: hirado.hu
2026.01.06. 17:15

| Szerző: hirado.hu
„Mintegy 200 ezer rászoruló jut most is ingyenes tüzelőanyaghoz” – jelentette be Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a Facebookon.

A politikus azt írta:

„Több mint 2300 kistelepülésen osztottunk ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. 

A kormány 15 éve indította a programot, ezzel segítve a vidéki kistelepülésen élőket a téli hidegben” – tette hozzá bejegyzésében az államtitkár.

Kiemelt kép: Tûzifát darabol egy férfi egy orosházi tüzelõanyag-telepen 2014. október 1-jén. A Földmûvelésügyi Minisztérium is részt vesz a rezsicsökkentésben, a tárcához tartozó állami erdõgazdaságok 10 százalék árkedvezménnyel árusítanak tûzifát, országosan mintegy 170 ezer köbmétert. MTI Fotó: Rosta Tibor.

