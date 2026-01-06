200 ezer rászorulónak juttatott ingyenes tüzelőanyagot a magyar kormány – jelentette be az államtitkár

„Mintegy 200 ezer rászoruló jut most is ingyenes tüzelőanyaghoz” – jelentette be Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a Facebookon.

A politikus azt írta: „Több mint 2300 kistelepülésen osztottunk ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak. „A kormány 15 éve indította a programot, ezzel segítve a vidéki kistelepülésen élőket a téli hidegben" – tette hozzá bejegyzésében az államtitkár.