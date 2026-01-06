200 ezer rászorulónak juttatott ingyenes tüzelőanyagot a magyar kormány – jelentette be az államtitkár

A politikus azt írta:
„Több mint 2300 kistelepülésen osztottunk ingyenes tüzelőanyagot a rászorulóknak.
„A kormány 15 éve indította a programot, ezzel segítve a vidéki kistelepülésen élőket a téli hidegben” – tette hozzá bejegyzésében az államtitkár.
Kiemelt kép: Tûzifát darabol egy férfi egy orosházi tüzelõanyag-telepen 2014. október 1-jén. A Földmûvelésügyi Minisztérium is részt vesz a rezsicsökkentésben, a tárcához tartozó állami erdõgazdaságok 10 százalék árkedvezménnyel árusítanak tûzifát, országosan mintegy 170 ezer köbmétert. MTI Fotó: Rosta Tibor.