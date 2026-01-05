Több helyen lassítja a közlekedést az intenzív hóesés hétfő este, egyre rosszabbak a viszonyok

Több helyen lassítja a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás hétfő délután az országban. A MÁV-csoport szerint a következő órákban még rosszabb lehet a helyzet.

A Mávinform tájékoztatása szerint

Rákospalota-Újpesten a havazás miatt váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest, Veresegyház és Vác közötti S71-es, G71-es vonatok a budapesti Nyugati pályaudvar helyett csak Rákospalota-Újpestig közlekednek és onnan is indulnak – tették hozzá.

Az Útinform a honlapján azt írta, az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton is lelassult a forgalom az erős hóesés miatt. Emellett az M1-es autópályán és az 1-es főúton Biatorbágy térségében balesetek és a rossz útviszonyok miatt az érintett buszjáratok jelentős, 40-60 percen túli késésekkel közlekednek. Pannonhalmán a havas út miatt három megállót nem érintenek a Győr-Pannonhalma-Ravazd-Győrasszonyfa között közlekedő buszok – közölték.

Késésekkel kell számolni többfelé az autóbusz-közlekedésben is

A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein, valamint a keleti országrész déli útjain – közölte a MÁV-csoport hétfő este a honlapján.

Azt írták, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani. A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést. Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek.

Az időjárási viszonyok várhatóan tovább rosszabbodnak a következő órákban, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani

– figyelmeztettek a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció: autó halad a hófúvásban a 36-os fõúton Nyíregyháza és Nagycserkesz között 2021. február 11-én. MTI/Balázs Attila.