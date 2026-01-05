„Téma lesz bőven” – Orbán Viktor bejelentkezett a nemzetközi sajtótájékoztató előtt

Hétfő délelőtt 11 órától nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelitában. Az eseményt megelőzően a miniszterelnök a Facebookon jelentkezett egy bejegyzéssel, amelyben az elmúlt időszak geopolitikai történéseire is kitért. A sajtótájékoztatót az M1 élőben közvetíti.

„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven. Az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van. Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést” – ezzel kezdte bejegyzését hétfő délelőtti nemzetközi sajtótájékoztatója előtt Orbán Viktor.

A miniszterelnök posztjában azt írta, hogy az új világ ugyanakkor még forrásban van, a következő időszakban pedig „szelesebb, kiszámíthatatlanabb és veszélyesebb évek jönnek.” Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a magyar embereknek egy ilyen helyzetben kell utat választaniuk áprilisban a 2026-os országgyűlési választáson. Orbán Viktor szerint az egyik út „a brüsszeli zsákutcába vezet”, és úgy látja, a Tisza Párt ezt az utat képviseli.

„Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára”

– tette hozzá a kormányfő, aki szerint a kormányoldal ezzel szemben a béke és a biztonság útját ajánlja a magyaroknak.

„Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy másik posztjában arról írt, hogy várja a kérdéseket a sajtótájékoztatóra.

