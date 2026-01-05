Szentkirályi Alexandra: A magyarok pénze a magyaroké!

Mi nem akarjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnában elkölteni – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna 800 milliárd dolláros számlát nyújtana be Európának.

Szentkirályi Alexandra azt írta: az ukrán miniszterelnök szerint az elkövetkező tíz évben csak alapvető működésük fenntartására további 800 milliárd dollárra van szükségük.Ez már önmagában is egy felfoghatatlan összeg, de itt még nincs vége, Julija Szviridenko bejelentése alapján ugyanis ez a pénz nem tartalmazza a hadi és védelmi kiadásokat.

„A fenti összeg majd tízszerese a tavaly év végén nyújtott kölcsönnek” – tette hozzá.

A frakcióvezető kiemelte: világosan láthatjuk, hogy sem azt, sem a most kért összeget nem fogják soha visszafizetni, „a cech megint Európát sújtja.”

Brüsszel a magyar emberek nyakába varrna minden terhet. Új adókat vezetnének be és emelnének meg, erre pedig meg is van az emberük: Magyar Péter, aki megszorító csomagjával finanszírozná az ukrán háború árát – fogalmazott a kormánypárti politikus.

„Ezt nem fogjuk hagyni! A magyarok pénze a magyaroké!” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A poszthoz csatolt videóban azt mondta: „Mi nem akarjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnában elkölteni. Mi azt szeretnénk, hogy a magyarok pénze az Magyarországon maradjon és a magyar emberekre tudjuk elkölteni.”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)