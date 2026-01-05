Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

A Bors értesülései szerint elhunyt Dudás Miklós magyar világbajnok kajakozó. A lapnak állításuk szerint biztos forrás erősítette meg a tragikus hírt.

A lap kifejtette, Dudás Miki, polgári nevén Dudás Miklós 1991. április 14-én született Budapesten, és fiatalon a magyar kajak-kenu sport egyik legismertebb alakjává vált. Gyermekkorában kezdett kajakozni, tehetsége hamar megmutatkozott, az utánpótlás-versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. Felnőtt pályafutása során elsősorban a rövid távú sprintszámokban szerepelt sikeresen.

Részt vett a 2012-es londoni olimpián, ahol K–1 200 méteren döntőt ment és hatodik helyezést ért el, ami komoly nemzetközi elismerést jelentett számára. Világ- és Európa-bajnokságokon több érmet is szerzett, 2014-ben világbajnoki címet ünnepelhetett váltóban, később pedig K–4 500 méteren is dobogóra állhatott. Pályafutását ugyanakkor beárnyékolták doppingügyek, amelyek miatt egyes eredményeit később elvették, és ezek jelentősen hatottak sportolói karrierjének alakulására.

Az aktív versenyzést követően Dudás Miki a sporton kívül is ismertté vált, több televíziós műsorban szerepelt, ahol sportos, küzdő karakterét ismerhette meg a közönség.

Az utóbbi években komoly személyes tragédia is érte, édesapja egy brutális támadás következtében hunyt el, ami mélyen megrázta a családot. Miki ebben az időszakban nagy felelősséget vállalt, átvette a családi vállalkozás irányítását, és nyíltan beszélt a gyász feldolgozásáról. Életútja így nemcsak sportsikerekről, hanem küzdelmekről, hibákról, tanulságokról és újrakezdésről is szólt, amelyek emberileg is sokak számára tették hiteles alakjává a magyar sztárvilágnak.

Kiemelt kép: Dudás Miklós mutatja aranyérmét, amelyet a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjében nyert a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvő Mingachevirben 2015. június 16-án (MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)