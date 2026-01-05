Rendkívüli időjárás: lucskos szilveszter után hallgatag Karácsony

Miközben ónos eső veszélye és 20 centiméternél több friss hó miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet, az FKF Köztisztasági Divízió kéri: lehetőség szerint a közösségi közlekedést vegyék igénybe. Lázár János építési és közlekedési miniszter a hóhelyzetről, az országos felkészültségről nyilatkozott. Karácsony Gergely főpolgármester, akinek stábja a szilveszteri hóesés idején sem volt a helyzet magaslatán, hétfő délutánig nem szólalt meg a havazás ügyében.

A meteorológiai előrejelzések alapján

hétfő délutántól kezdődően, továbbá a hét nagy részében több alkalommal jelentősebb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban.

A Budapesti Közművek ezért hangsúlyosan kéri a fővárosban gépjárművel közlekedőket, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak – áll a cégnek a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Az FKF Köztisztasági Divízió még a csapadék megérkezését megelőzően preventív szórást végez, hogy a hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását.

Miközben Európa több nagyvárosában rendbontások és zavargások kísérték az újévet, Budapest békés maradt – spontán, önfeledt hógolyócsatákkal köszöntve az új esztendőt.

Egy turista készítette a videót, eddig 42 ezren osztották tovább. pic.twitter.com/MCzZoXiCs8 — Abigél (@vighabigel) January 4, 2026

Ezt a járművet ne előzze meg!

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek – derül ki a közleményből.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban részt vevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Kérik továbbá, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb néhány napig – lehetőség szerint azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.

Adatok nélkül: nem nyilatkozott a főváros, és korábban sem voltak felkészülve a havazásra

Míg a Budapesti Közművek közleményéből nem derül ki, hány munkagéppel és milyen személyi állománnyal látnak neki a feladat elvégzéséhez, szerkesztőségünk interjúkérésére a cég kizárólag a fenti közlemény elküldésével válaszolt.

Karácsony Gergely hétfőn, a kora délutáni órákig nem szólalt meg a várható havazás ügyében.

A TV2 Tények híroldala korábban arról számolt be: szilveszterkor nem készült fel a hóra a főváros vezetése, az utak több helyen is járhatatlanok voltak.

Mivel megkeresésünk ellenére interjúlehetőséget nem kaptunk, az a kérdésünk is megválaszolatlan maradt, hogy a hétfő reggeli órákig miért nem adott ki tájékoztatást a Fővárosi Önkormányzat a megtett intézkedésekről.

🌨Egyre több helyen fehéredik a táj, de az Alföld déli részén helyenként fagyott eső, ónos eső váltotta fel a havazást👉https://t.co/RhQMz7bTGV

📷: Wolf89 (Dunaszentgyörgy), Lkv2026 (Nemesbük) és Vass Károly (Szeged) pic.twitter.com/hmE4cS4gAD — Időkép (@idokep) January 5, 2026

Országszerte zajlik a készülődés

„A téli időjárásra felkészültünk!” – mint arról a hirado.hu is beszámolt, ezt írta Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán hétfőn, a várható nagy havazás és fagy előtt.

Lázár János többek között ismertette, hogy milyen eszközökkel és milyen kapacitással készültek fel a várható körülményekre. Közlése szerint 739 téli elhárításra alkalmas jármű áll rendelkezésre az utak járhatóságának biztosítására; 213 rakodógép áll készenlétben az útszóró só mozgatására; 2301 szakember dolgozik 12 órás váltott műszakban a folyamatos beavatkozások érdekében; 80 000-nél is több tonna útszóró só van készenlétben; 0–24 órás megerősített ügyelet működik mind a közúti, mind a vasúti hálózaton.

Ónos eső veszélye és 20 centiméternél több friss hó miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. több vármegye területére.

A távirati irodához hétfőn eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ott is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül, lassan megszűnik.

