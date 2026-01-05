Orbán Viktor: Donald Trump megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, Magyarország az új világkorszak előhírnöke 2010 óta

A Karmelitában tart nemzetközi sajtótájékoztatót hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök, ahol a kormányfő több témát is érint.

Cikkünk frissül!

Orbán Viktor mellett az eseményen részt vesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár is. A kormányfő a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök megadta kegyelemdöfést a liberális világrendnek, Magyarország ugyanakkor 2010 óta előhírnöke az új világkorszaknak.

2025-ről szólva emlékeztetett, rendkívül mozgalmas év volt, melynek során 82 állam- és kormányfői találkozón, valamint 25 csúcstalálkozón vett részt. A kezdődő új korszakot a kormányfő a nemzetek korszakának nevezte, míg magát 2010-től e korszak előhírnökének. Orbán Viktor 2026 legfontosabb kérdésének Európában a háború és béke ügyét nevezte meg, a magyar kormány feladataként pedig azt jelölte meg, hogy Magyarországot távol tartsa a háborús veszélyektől.

Orbán Viktor kifejtette, az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek: vagy a brüsszeli úton halad, amely a háborúhoz és a gazdasági megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton halad, amely békét és fejlődési lehetőséget hoz számára, lehetővé téve egy erősebb országot, erősebb gazdaságot és jobb életet a magyaroknak. A kormányfő reális célkitűzésnek nevezte az ország fejlődését egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, és az európai gazdaság lejtmenetben van. Hozzátette, a fejlődéshez pénz kell, ezért a kormány nem fogja odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának.

Úgy folytatta, nem fogadják el azokat a brüsszeli döntéseket, amelyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdasági rendszereit. Magyarország inkább békegazdaságot épít, amely lehetőséget ad a fejlődésre – mondta, hozzátéve, ez a magyar út, szemben a háborús brüsszeli úttal.

A miniszterelnök a venezuelai eseményekre is kitért. Mint mondta, a kialakult helyzet nyomán komoly esély van arra, hogy kedvezőbb lesz a világpiaci energiahelyzet. A kormányfő a hétvégi eseményekről az új világ erőteljes megnyilvánulásaként beszélt, és kiemelte: Venezuelával együtt az Egyesült Államok képes a világ olajkészletének mintegy 40–50 százalékát ellenőrizni, ez az erő pedig már alkalmas az árak erőteljes befolyásolására.

„Mi úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energia kell ahhoz a gazdasági programhoz, amit az elnök meghirdetett, és ez Magyarország számára jó hír ”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki úgy látja, 2026 nagy kérdései a háború mellett az energia és a migráció lesznek.

Mint mondta, a nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése is. Kijelentette, Magyarország energiaellátása és -biztonsága garantált, energiafüggetlensége biztosítva van, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudja állítani. Hangsúlyozta azonban, hogy a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára. Ezek ellen Magyarország egyrészt jogi úton védekezik, de politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli energiaszabályozás ellen – jelezte. Orbán Viktor 2026 másik nagy kérdéseként a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtását jelölte meg.

„A magyar kormány álláspontja változatlan: nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország, nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg, kikkel éljünk együtt”

– jelentette ki a miniszterelnök.

„A 2026-os év fontos eleme lesz, hogy meglepő erővel törnek majd fel a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában”

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Magyarország mellett még mindig csak néhány olyan ország van, amely a hadigazdaság, a hadikölcsön, a hadviselés logikája helyett teljesen más stratégiát javasol az EU-nak. „Békét, stabilitást, békekötést, békegazdaságot” – jegyezte meg. Mint mondta, „legutóbb már hárman voltunk, de leszünk még többen is”.

Hozzátette: az ukránok a bejelentésük szerint a katonai és biztonsági kiadások nélkül kérnek a következő tíz évre 800 milliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van. „Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét” – hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy „az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)